¡Dibu Martínez a la final! El Aston Villa goleó al Nottingham Forest y definirá la Europa League

El Aston Villa, equipo donde juegan los argentinos Emiliano "Dibu" Martínez y Emiliano Buendía, goleó 4-0 en el duelo de equipos ingleses al Nottingham Forest y se metió en la gran final de la Europa League, donde se enfrentará con el Friburgo de Alemania.

Los autores de los goles fueron el inglés Ollie Watkins, Buendía y el escocés John McGinn, este último por duplicado.

El Aston Villa llegaba a este encuentro con la obligación de ganar, ya que la ida, que se llevó a cabo la semana pasada, había terminado en triunfo 1-0 para el Nottingham Forest.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Gracias a esta goleada, el Aston Villa se impuso 4-1 en el global y avanzó a la gran final del segundo torneo de clubes más importante de Europa, que se llevará a cabo el miércoles 20 de mayo en el Besiktas Park de la ciudad de Estambul, en Turquía.

El rival del Aston Villa en el partido decisivo será el Friburgo de Alemania, que le ganó 3-1 como local al Sporting Braga de Portugal para dar vuelta la historia e imponerse 4-3 en el global.