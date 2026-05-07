Condenaron a 20 años de prisión a Abel Guzmán, el peluquero que mató a su compañero en Recoleta

Abel Guzmán fue condenado este jueves a 20 años de prisión por el crimen de su compañero de trabajo, Germán Medina, ocurrido el 20 de marzo de 2024 en la peluquería “Verdini”, en el barrio porteño de Recoleta. La querella y la fiscalía habían pedido perpetua.

Este jueves, en la última audiencia del juicio, el Tribunal Oral en lo Criminal N°24 lo encontró culpable de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, en concurso ideal con privación ilegítima de la libertad y amenazas.

“No estamos conformes, vamos a apelar y buscaremos ir por la perpetua”, aseguró tras la audiencia el abogado Juan Manuel Dragani, que representa a la familia de Medina. Los fundamentos del fallo se leerán el próximo 14 de mayo.

Antes de conocerse la sentencia, Guzmán hizo uso de sus últimas palabras -ya había declarado al inicio del debate- y volvió a pedir perdón tanto a la familia de la víctima como a la suya.

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En la primera audiencia, el 15 de abril, había hablado por primera vez ante los jueces Javier Esteban de la Fuente, Maximiliano Dialeva Balmaceda y Marcelo Alver. “Me cegué, no controlé mi ansiedad ni mi bronca, saqué el arma y disparé”, reconoció.

Aseguró que reclamaba una indemnización millonaria y que las negociaciones con el dueño del local, Facundo Verdini, nunca avanzaban. “El reclamo duró más de un año, tratando de negociar y nunca quedamos en acuerdo en absolutamente nada. Esperaba respuestas, pero siempre me esquivaba”, sostuvo.

Además, mencionó tensiones por el uso de formol y la calidad de los productos. “Al bajar la calidad, empezaron los problemas con la gente y con mis compañeros”, sostuvo y agregó que “no eran productos aprobados, hacían tratamientos caseros”.

El día del crimen, según Guzmán

El ataque ocurrió la noche del 20 de marzo de 2024. Después de haber asesinado a Medina de un disparo en la cabeza en la peluquería Verdini, ubicada en la calle Beruti al 3017, Guzmán escapó por la ventana del local. Estuvo 70 días prófugo hasta que la Policía de la Ciudad lo detuvo en una casa en Moreno.

Guzmán relató que abandonó la peluquería en estado de shock, descartó el arma y su celular y caminó sin rumbo. “Entendí que hice algo muy malo. Me escapé por miedo, por lo que iba a pasar conmigo”, afirmó.

“Me escapé porque tenía miedo de quedar preso, me angustié por lo que hice, de arruinar mi vida, la de mi familia. La de mis compañeros, la de Medina. A partir de ahí, cambió completamente mi mundo, me quedé desempleado, sin indemnización, sin futuro, no tengo las palabras para transmitir la angustia que me pasa por lo que viví”, expresó. (TN)