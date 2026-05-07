Más de 140 pesqueros extranjeros se refugian en aguas argentinas por el temporal en el Atlántico Sur

Más de 140 buques pesqueros de bandera extranjera ingresaron en las últimas horas a la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA) para resguardarse de un fuerte temporal que afecta al Atlántico Sur y que podría generar condiciones de navegación peligrosas durante los próximos días.

La situación encendió un operativo especial de monitoreo por parte de la Prefectura Naval Argentina, que autorizó el ingreso preventivo de las embarcaciones luego de recibir pedidos formales de empresas y asociaciones pesqueras internacionales ante el avance del fenómeno meteorológico.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un aviso de temporal para la región marítima y la información fue distribuida a través de las estaciones costeras que la Prefectura tiene desplegadas sobre el litoral argentino. Según estimaciones oficiales, los barcos permanecerán en sectores específicos de la ZEEA durante aproximadamente tres días hasta que mejoren las condiciones climáticas.

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El ingreso de la flota extranjera quedó sujeto a estrictas condiciones establecidas por el Régimen Federal de Pesca y por el protocolo especial que regula este tipo de maniobras de resguardo dentro de aguas jurisdiccionales argentinas.

Entre las principales medidas impuestas aparece la prohibición absoluta de realizar tareas de pesca, exploración o investigación mientras los buques permanezcan dentro de la Zona Económica Exclusiva Argentina. Además, las embarcaciones deberán mantener aseguradas las artes de pesca sobre cubierta y apagar todas las luces vinculadas a operaciones pesqueras.

Otro de los requisitos centrales es mantener activos de forma permanente los sistemas AIS de identificación y posicionamiento, lo que permite a la Prefectura seguir en tiempo real el movimiento de cada embarcación mediante el Sistema Guardacostas y las estaciones costeras instaladas a lo largo del litoral marítimo.

Cómo impacta el temporal en el Mar Argentino

Las autoridades marítimas también ordenaron a los capitanes mantener escucha radial constante y reportar periódicamente su ubicación mientras permanezcan dentro de la zona de resguardo, con el objetivo de garantizar la seguridad de la navegación y preservar la vida humana en el mar.

En paralelo, la flota pesquera argentina también adoptó medidas preventivas y comenzó a desplazarse hacia áreas consideradas seguras para evitar quedar expuesta al temporal pronosticado para el Atlántico Sur.

Desde la Prefectura Naval Argentina señalaron que el monitoreo continuará de manera permanente durante toda la contingencia climática y que las autoridades nacionales seguirán recibiendo informes actualizados sobre la evolución de la situación marítima frente a la costa argentina. (NA)