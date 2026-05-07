La OMS le pidió a la Argentina que reconsidere su salida del organismo en medio del brote de hantavirus

El gobierno argentino argumentó su salida por “profundas diferencias sobre la gestión sanitaria durante la pandemia” . (Foto: EFE)

En medio del brote de hantavirus en un crucero que zarpó desde Ushuaia, el director de la Organización Mundial de la Salud le pidió al gobierno argentino que reconsidere su salida del organismo.

Tedros Adhanom Ghebreyesus hizo público el pedido tanto para la Argentina como para Estados Unidos, cuyos gobiernos hicieron formal la salida de la OMS hace algunos meses.

“Creo que reconsiderarán sus decisiones porque pueden ver lo importante que es la universalidad para la seguridad sanitaria, ya que a los virus no les importa nuestra política, ni nuestras fronteras, ni todas las excusas que podamos tener”, dijo el responsable en una rueda de prensa dedicada a la situación en torno al hantavirus.

En paralelo, el director de la OMS adelantó que la Argentina enviará 2500 pruebas de diagnóstico del hantavirus a laboratorios de cinco países tras el brote detectado en un crucero en el Atlántico.

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“Hoy se hace efectivo el retiro de la Argentina de la Organización Mundial de la Salud (OMS), al cumplirse un año de la notificación formal realizada por nuestro país”, expresó Quirno en el posteo de aquel momento.

En aquel comunicado, recordó que el gobierno argentino había comunicado la decisión mediante una nota dirigida al Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas el 17 de marzo de 2025.

“De conformidad con lo establecido en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, el retiro se produce un año después de realizada esa notificación”, agregó.

Brote de hantavirus en el crucero: cómo está la situación

La Organización Mundial de la Salud afirmó este jueves que espera que el brote de hantavirus detectado en el crucero sea “limitado” siempre que se implementen medidas de salud pública.

“Creemos que este será un brote limitado si se implementan medidas de salud pública y se muestra solidaridad entre países”, señaló el director de operaciones de alerta y respuesta ante emergencias sanitarias de la organización, Abdi Rahman Mahamud.

El jefe de la OMS indicó este jueves que habían confirmado cinco casos de hantavirus entre los ocho sospechosos reportados tras la aparición de un brote en un crucero en el Atlántico, y advirtió que es “posible” que haya más.

“A día de hoy, se han señalado ocho casos, incluidos tres decesos. Cinco de esos ocho casos fueron confirmados como causados por el hantavirus, y los otros tres son sospechosos”, declaró el secretario general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, en Ginebra.

En ese sentido, agregó: “Habida cuenta del periodo de incubación del virus Andes, que puede alcanzar hasta seis semanas, es posible que se reporten más casos”. (TN)