Trabajadores del INTI realizan un paro ante los posibles 700 despidos

Los reclamos de los trabajadores se profundizan ante los posibles despidos (Foto TN)

Los trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) llevarán adelante este jueves un paro de 24 horas en rechazo a los 700 despidos que, según denunció la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), analiza aplicar el Gobierno.

La medida de fuerza fue convocada por el sindicato luego de que trascendiera un posible recorte de personal y de funciones dentro del instituto.

De acuerdo a lo que indicó ATE, el Ejecutivo también busca eliminar cerca de 1000 funciones de las 3000 que actualmente desarrolla el INTI, lo que implicaría una reducción cercana al 30% de la estructura.

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Desde el gremio advirtieron que el ajuste impactaría sobre áreas técnicas y científicas consideradas estratégicas para la industria nacional. En ese contexto, denunciaron un “vaciamiento” del organismo y alertaron sobre las consecuencias que podría generar en distintos sectores productivos.

“Intentan destruir una de las instituciones públicas más prestigiosas y necesarias para toda la comunidad. Del INTI depende en buena medida el desarrollo y el crecimiento de toda la sociedad”, planteó Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.

El dirigente sindical, además, amenazó con profundizar el conflicto: “Vamos a un paro y el Gobierno tiene que saber que las medidas se van a incrementar”.

También rechazó el argumento oficial sobre un supuesto déficit del organismo y defendió el funcionamiento económico del instituto: “El Gobierno no puede usar el argumento de que se trata de un organismo deficitario, ya que los servicios que realiza el INTI son pagados por las empresas. No solo no tiene pérdidas, sino que además es superavitario”.

En paralelo, el titular de ATE cuestionó la posibilidad de que se produzcan despidos de personal especializado. “No vamos a aceptar que se pierda personal altamente calificado como profesionales y técnicos de una enorme trayectoria en cuya formación invertimos todas las argentinas y los argentinos”, señaló.

Según el sindicato, el eventual recorte afectaría áreas vinculadas a controles de calidad, asistencia técnica y desarrollo tecnológico para pequeñas y medianas empresas, además de impactar sobre investigaciones y certificaciones que realiza el organismo. (TN)