Otra más: Suteba realizará la octava medida de fuerza en 2026 en Bahía Blanca

La filial local del gremio docente Suteba llevará a cabo este jueves una nueva medida de fuerza, por lo que otra vez los establecimientos educativos públicos de la ciudad tendrán su actividad parcial o totalmente suspendida, según la cantidad de adhesiones que tenga la iniciativa.

En esta oportunidad se desarrollará una asamblea extraordinaria desde las 13.30 en la sede del gremio, ubicada en Las Heras 361.

En ella se discutirá la situación provincial y nacional, y se analizarán los pasos a seguir en la marcha universitaria del próximo martes 12 de mayo.

Desde el gremio advirtieron que se entregará un certificado de asistencia.

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La jornada representará la octava interrupción del ciclo lectivo 2026 en la ciudad, ya que el sindicato liderado por Analía Lusarreta impulsó medidas de fuerza los días 2 de marzo, 3 de marzo, 9 de marzo, 10 de marzo, 17 de abril, 21 de abril y 28 de abril.

En todos los casos se llevaron adelante diferentes protestas, reclamos y asambleas en contra de las políticas educativas nacionales y provinciales, la delicada situación salarial del sector y las dificultades que se registran en las prestaciones del IOMA, entre otros pedidos.

La cantidad de huelgas docentes en Bahía Blanca se encamina a los alarmantes niveles alcanzados el año pasado, cuando se registraron 17 paros en las escuelas públicas del distrito: a los 13 ceses de actividades convocados por el Suteba se sumaron dos paros de ATE, uno del CEB y otro de la CTERA.