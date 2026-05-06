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El pronóstico: cómo estará el tiempo este jueves en la ciudad

Las previsiones de Satelmet para este 7 de mayo en Bahía Blanca.

Archivo La Nueva.

El servicio de Satelmet anticipa para este jueves 7 de mayo una jornada con una temperatura mínima de 11 grados y una máxima de 13 en Bahía Blanca.

Por la mañana el tiempo será ventoso con chaparrones, viento en aumento a fuerte desde el sector sudoeste y buena visibilidad.

La actualización al instante del tiempo en Bahía y la región

Durante la tarde el tiempo se presentará ventoso con chaparrones y ráfagas fuertes del sector sudoeste. El índice UV será normal y la visibilidad se mantendrá buena.

La noche, por su parte, se prevé fría y ventosa, y se estima para las 00 del viernes una temperatura de 9 grados. 

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