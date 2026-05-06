Noche de clásicos: llega el mejor tributo a Soda Stereo

La emoción de volver a escuchar los clásicos de Soda Stereo en vivo llega a Bahía con el espectáculo de El Cuarto Soda, la banda tributo que se consolidó como una de las más reconocidas de Latinoamérica.

Con una puesta en escena potente y un respeto absoluto por el sonido original, el grupo recrea con fidelidad las canciones que marcaron una época. Liderados por Brian Tolenti, los músicos logran transportar al público a la esencia del universo creado por Gustavo Cerati, en un show que combina nostalgia, energía y emoción.

El espectáculo propone un recorrido por los grandes hits y momentos más icónicos de la banda, en un viaje musical que ya conquistó escenarios de Argentina y toda la región, convocando a miles de espectadores en cada presentación.

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Para quienes nunca pudieron ver a Soda Stereo en vivo —o para quienes quieren revivir esa experiencia—, esta es una oportunidad única.

Las entradas ya se encuentran disponibles a través de TicketBahía.com