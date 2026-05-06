Acuerdo entre la Liga del Sur y ATFA: un docente acompañará a jugadores con lesiones de larga duración

Haciendo foco en los verdaderos protagonistas de este juego, la Liga del Sur y ATFA (Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino) Bahía Blanca sellaron un acuerdo de “acompañamiento” para aquellos futbolistas que sufran lesiones graves y de larga recuperación.

La propuesta alcanza a jugadores mayores de 15 años y está directamente relacionada a mantener “ocupados” a todos aquellos que tienen que pasar por un extenso período de rehabilitación.

El comunicado oficial expresa: “Con el objetivo de acompañar a los futbolistas en casos de lesiones de larga recuperación, desde ATFA Bahía Blanca (representada por su secretario General y Director de la Escuela, Fabián Tuya) y la Liga del Sur (firma su presidente, Fabián Diana), impulsamos una idea que puede beneficiar a los futbolistas de nuestro medio: juveniles, Reserva y Primera, tantio a nivel local, como regional y Federal”.

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“La misma apunta a un acompañamiento directo para jugadores mayores de 15 años, a partir de un rol relacionado directamente con cuestiones del entorno técnico-táctico orientado en las excelentes posibilidades que brinda el Video Análisis”.

“En ese sentido, el fin apunta a ofrecer herramientas para que analicen a su equipo, a colegas que juegan en su misma posición y distintas cuestiones futbolísticas para amenizar la primera etapa de recuperación en base al soporte en imágenes, que estará a cargo del Director Técnico y Profesor de la Escuela Walter Carrio”.

“La meta es sustentar el impacto anímico y la frustración que genera una lesión de larga recuperación, con un acompañamiento directo y una planificación que prevé presentación de informes y planillas, que harán al futbolista sentirse activo y participe del día a día”.