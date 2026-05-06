Masters de Roma: triunfo de Báez, en una jornada complicada para los argentinos

Sebastián Báez debutó con triunfo en el Masters de Roma, en la que viene siendo una jornada complicada para los jugadores argentinos debido a las caídas de Camilo Ugo Carabelli y Marco Trungelliti.

Báez, quien busca conseguir regularidad en el circuito para volver al top 50, se impuso por 6-3 y 7-6(8) sobre el estadounidense Jenson Brooksby, en un encuentro que se extendió durante una hora y 42 minutos.

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De esta manera, el argentino avanzó a la segunda ronda, donde se enfrentará con el kazajo Aleksandr Bublik (9°), quien es uno de los jugadores más talentosos del circuito, aunque no se siente para nada cómodo en canchas de polvo de ladrillo.

Por otra parte, Ugo Carabelli luchó hasta el final, pero terminó cayendo ante el kazajo Aleksandr Shevchenko, quien se impuso por 6-3, 4-6 y 7-6(5) en un intenso partido que duró casi tres horas.

Esta fue la segunda derrota consecutiva para Ugo Carabelli, que venía de caer en la segunda ronda del Masters de Madrid frente al italiano Flavio Cobolli.

Además, a Trungelliti se le escapó un partido increíble frente al estadounidense Zchary Zvajda.

El argentino se había quedado cómodamente con el primer set por 6-0, pero a partir de allí todo se le complicó y el estadounidense logró dar vuelta la historia gracias a los parciales de 6-4 y 7-6(4).

El último jugador albiceleste en salir a la cancha este miércoles fue Francisco Comesaña, que se metió al cuadro principal proveniente de la clasificación.

Su oponente es el alemán Jan-Lennard Struff, quien supo alcanzar la final de este torneo en 2023. (NA)