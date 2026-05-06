Alerta naranja: suspendieron las clases en Punta Alta, Villarino y Monte Hermoso

Villarino resolvió suspender este miércoles las clases en los turnos mañana y tarde en todo el distrito ante la alerta naranja emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para gran parte de la provincia de Buenos Aires.

La decisión fue comunicada de manera conjunta por la Jefatura Distrital de Educación, el Consejo Escolar y Defensa Civil.

Además, se informó que el funcionamiento del turno vespertino será definido más adelante, según la evolución de las condiciones climáticas.

La medida también alcanzó a otros distritos de la región. En Coronel Rosales, el municipio anunció la suspensión de las actividades escolares en los turnos tarde y vespertino para todo el distrito.

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En Monte Hermoso, la Jefatura Distrital de Educación confirmó que no habrá presencialidad en establecimientos de todos los niveles y modalidades durante la tarde y la noche.

Según se indicó, la determinación fue tomada junto a Defensa Civil y la Secretaría de Seguridad local para priorizar el resguardo de estudiantes, docentes, auxiliares y familias frente al pronóstico adverso.

Desde las distintas localidades solicitaron a la comunidad seguir las comunicaciones oficiales mientras continúa el monitoreo del alerta meteorológico.