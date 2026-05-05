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Vernice y el seleccionado de canotaje se preparan para la primera Copa del Mundo del año

La cita será en Szeged, Hungría, y comenzará a entregar puntos de cara a la clasificación olímpica para Los Ángeles 2028.

Fotos: Las Carpinchas y archivo La Nueva.

Este fin de semana se producirá el inicio de la temporada internacional de alto rendimiento para el canotaje y el seleccionado argentino presentará una nutrida delegación, encabezada por los olímpicos Agustín Vernice, Brenda Rojas y Magdalena Garro.

Puntualmente, entre el viernes y el domingo se desarrollará la primera de las tres fechas de la Copa del Mundo en Szeged, Hungría.

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Además, los palistas comenzarán a sumar méritos de cara al gran objetivo: clasificar a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Para dicha cita en la pista Maty-ér del Szeged Olympic Center, la delegación nacional se completará con Manuel Orero, Aramis Sánchez Ayala, Lucía Dalto, Vicente Vergauven, Paulina Barreiro, Magdalena Garro, Candelaria Sequeira, Mauricio Acuña y Bautista Itria.

En el caso de Vernice, nacido en Bahía Blanca y radicado en Olavarría, competirá en sus especialidades: K1 1000 y K1 500 metros.

A continuación, las listas de partida de los argentinos, en orden cronológico y con horario argentino:

Viernes 8
04:28 - C1 Men 1000m (Heat V, Race 5)
Aramis Sánchez Ayala

05:42 - K4 Men 500m ­(Heat IV, Race 16)
Vergauven, Orero, Itria y Acuña

06:00 - K4 Women 500m ­(Heat II, Race 19)
Garro, Rojas, Sequeira y Dalto

07:48 - C1 Men 500m ­(Heat I, Race 45)
Aramis Sánchez Ayala

12:12 - K1 Men 1000m ­(Heat VI, Race 68)
Agustín Vernice

Sábado 9
11:20 - K1 Women 200m ­(Heat III, Race 123)
Paulina Barreiro

12:16 - K1 Men 500m ­(Heat VII, Race 132)
Agustín Vernice

12:52 - K2 Women 500m ­(Heat II, Race 138)
Rojas y Garro

13:40 - K2 Men 500m (Heat V, Race 146)
Itria y Acuña

13:52 - K2 Men 500m ­(Heat VII, Race 148)
Vergauven y Orero

La Copa del Mundo continuará luego con la segunda fecha, a desarrollarse en Brandeburgo, Alemania, de 14 al 17 del corriente, y más tarde en Canadá, del 9 al 12 de julio. Más adelante llegará el Mundial (26 al 30 de agosto en Polonia) y los grandes eventos del año finalizarán con los Juegos Suramericanos (23 al 25 de septiembre en Santa Fe).

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