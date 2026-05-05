Vernice y el seleccionado de canotaje se preparan para la primera Copa del Mundo del año
La cita será en Szeged, Hungría, y comenzará a entregar puntos de cara a la clasificación olímpica para Los Ángeles 2028.
mgiovannini@lanueva.com
Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024 y los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, entre otros eventos internacionales.
Este fin de semana se producirá el inicio de la temporada internacional de alto rendimiento para el canotaje y el seleccionado argentino presentará una nutrida delegación, encabezada por los olímpicos Agustín Vernice, Brenda Rojas y Magdalena Garro.
Puntualmente, entre el viernes y el domingo se desarrollará la primera de las tres fechas de la Copa del Mundo en Szeged, Hungría.
Además, los palistas comenzarán a sumar méritos de cara al gran objetivo: clasificar a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.
Para dicha cita en la pista Maty-ér del Szeged Olympic Center, la delegación nacional se completará con Manuel Orero, Aramis Sánchez Ayala, Lucía Dalto, Vicente Vergauven, Paulina Barreiro, Magdalena Garro, Candelaria Sequeira, Mauricio Acuña y Bautista Itria.
En el caso de Vernice, nacido en Bahía Blanca y radicado en Olavarría, competirá en sus especialidades: K1 1000 y K1 500 metros.
A continuación, las listas de partida de los argentinos, en orden cronológico y con horario argentino:
Viernes 8
04:28 - C1 Men 1000m (Heat V, Race 5)
Aramis Sánchez Ayala
05:42 - K4 Men 500m (Heat IV, Race 16)
Vergauven, Orero, Itria y Acuña
06:00 - K4 Women 500m (Heat II, Race 19)
Garro, Rojas, Sequeira y Dalto
07:48 - C1 Men 500m (Heat I, Race 45)
Aramis Sánchez Ayala
12:12 - K1 Men 1000m (Heat VI, Race 68)
Agustín Vernice
Sábado 9
11:20 - K1 Women 200m (Heat III, Race 123)
Paulina Barreiro
12:16 - K1 Men 500m (Heat VII, Race 132)
Agustín Vernice
12:52 - K2 Women 500m (Heat II, Race 138)
Rojas y Garro
13:40 - K2 Men 500m (Heat V, Race 146)
Itria y Acuña
13:52 - K2 Men 500m (Heat VII, Race 148)
Vergauven y Orero
La Copa del Mundo continuará luego con la segunda fecha, a desarrollarse en Brandeburgo, Alemania, de 14 al 17 del corriente, y más tarde en Canadá, del 9 al 12 de julio. Más adelante llegará el Mundial (26 al 30 de agosto en Polonia) y los grandes eventos del año finalizarán con los Juegos Suramericanos (23 al 25 de septiembre en Santa Fe).