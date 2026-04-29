Juegos Suramericanos: avanza la construcción del Centro Acuático en Rosario

Mauro Gustavo Giovannini mgiovannini@lanueva.com Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024 y los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, entre otros eventos internacionales.

A poco más de cuatro meses del inicio de los XIII Juegos Suramericanos, avanza en Rosario la construcción del nuevo Centro Acuático Provincial, uno de los escenarios que tendrá mayor actividad y adrenalina en el evento que irá del 12 al 26 de septiembre en conjunto con Santa Fe y Rafaela.

Según manifestaron desde la organización de los Juegos, la obra tiene un avance del 60 % y ya se comenzó la instalación de la pileta de nado, sector que ya se encuentra casi cerrado en su totalidad.

Bajo esta gran nave central, se hormigonaron los tabiques del sector norte, correspondiente a sectores de servicios, oficinas y sanitarios; y comenzaron las tareas de excavación y hormigonado de cimientos y tabiques en el sector sur, correspondiente a vestuarios.

A la par de estos trabajos en la nave principal, la UT Mundo-Pirámide, a cargo de la obra, también desarrolla tareas en el subsuelo donde se avanza con el sistema hidráulico que permitirá el correcto funcionamiento de las piletas. Entre otras tareas, allí ya se colocaron los 7 filtros, y se montaron y armaron las calderas.

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En lo que respecta a la pileta de salto, comenzó el montaje de las columnas metálicas y correas, y se encuentran en proceso de armado en obra las vigas metálicas.

El recinto que albergará gran parte de las competencias acuáticas durante los Juegos (en total serán 52 disciplinas, 26 de ellas clasificatorias a los Juegos Panamericanos Lima 2027) se levanta en el predio del ex Batallón 121 (entre La Bajada, Juan Manuel de Rosas, Buenos Aires e Ibáñez).

Así será el Centro Acuático

La obra está dividida en tres grandes sectores. Al oeste del predio, sobre calle Buenos Aires, se construye la pileta de saltos ornamentales, de 21 x 25 metros y 5 metros de profundidad, con plataformas de hormigón de 10 metros y capacidad para 450 espectadores.

En el extremo este, sobre calle Juan Manuel de Rosas, se construye la piscina olímpica cubierta de 50 x 25 metros, con 3 metros de profundidad, destinada a natación, waterpolo y nado sincronizado. Este espacio incluye tribunas para 1.200 personas, sanitarios públicos, depósitos y áreas técnicas. Además, hacia el sur se dispondrá un sector libre para prensa, jueces y usos sociales.

Ambos espacios estarán conectados por un patio central de acceso, que organizará los ingresos de público y deportistas, y que también funcionará como eje técnico del complejo, ya que debajo se instalará la sala de máquinas, con calderas, bombas, cisternas y demás equipamiento esencial.