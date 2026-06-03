La inflación de mayo fue del 2,1 % en Bahía Blanca, según IPC Online

La inflación de mayo en Bahía Blanca alcanzó el 2,1 %, de acuerdo a una medición realizada desde IPC Online. En abril, la misma había sido del 2,6 %.

De este modo, el índice de precios al consumidor tuvo un incremento del 13,4 % en lo que va de 2026 y alcanzó un interanual de 31,4 %.

La consultora destacó que durante mayo el mayor aumento a nivel capítulos se dio en Vivienda, el cual registró un crecimiento del 6 % como consecuencia de incrementos en tarifas de servicios públicos (servicios sanitarios, gas y otros combustibles por un lado y electricidad por otro), alquiler de la vivienda y materiales y mano de obra.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

En segundo orden, Educación evidenció un crecimiento del 4,4 % explicado principalmente por alzas en educación formal (5,3 %), útiles escolares (3,8 %) y otros servicios educativos tales como cursos de idiomas, computación, entre otros (1,3 %).

Equipamiento y funcionamiento se posicionó en tercer lugar con una variación del 3,8 %, traccionado por incrementos en detergentes y desinfectantes (5,9 %), artículos descartables (5,9 %), servicio doméstico y otros (5,6 %), jabones de limpieza (5,3 %), entre otros.

Por último, Salud exhibió una variación del 2,4 %, ubicándose levemente por encima del nivel general. Se destacan los servicios prepagos y auxiliares (3,2 %), elementos para primeros auxilios (3,1 %), medicamentos (2,7 %) y médicos y odontólogos (0,7 %), por citar los más relevantes.

Por su parte, Alimentos y bebidas, el capítulo de mayor ponderación, tuvo un incremento del 1,5 %, siendo los productos que más subieron el tomate (107,5 %), papa (10,8 %) y la yerba (10,2 %). Por otra parte, las principales bajas se presentaron en manzana (-13,8 %), naranja (-10,5 %) y azúcar (-3 %).