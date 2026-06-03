Explotó un auto en movimiento por un desperfecto técnico en Bella Vista

El Comando de Patrullas de la ciudad informó que un automóvil tuvo una explosión mientras iba circulando por la calle en la intersección de Avenida Napostá y Brandsen. El conductor no sufrió heridas de gravedad.

Según fuentes oficiales, un Fiat Cronos blanco que funcionaba como taxi y era conducido por Oscar Elvio Peralta, de 47 años de edad, sufrió una explosión mientras se encontraba en movimiento, presuntamente a causa de un desperfecto mecánico.

En el lugar trabajó personal policial, de Defensa Civil, una ambulancia del servicio de emergencias, además de una dotación de Bomberos, quienes controlaron la situación y evitaron mayores consecuencias.

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El conductor fue trasladado al Hospital Interzonal Dr. José Penna para recibir atención médica y realizar estudios complementarios. De acuerdo con lo informado, las lesiones sufridas fueron de carácter leve y no revisten riesgo de vida.

Las actuaciones continúan para determinar con precisión las causas que originaron el siniestro.