AmeriCup U18: mirá el gran cierre de Argentina para ganarle el clásico a Brasil

Un cierre perfecto le permitió a la Selección argentina revertir un partido adverso ante Brasil, en el encuentro correspondiente a la segunda fecha de la AmeriCup U 18 que se lleva a cabo en León, México.

El combinado nacional, que es dirigido por el bahiense Mauro Polla y cuenta con Genaro Groppa, jugador de Liniers, se impuso por 84 a 83 luego de remar gran parte del juego desde atrás.

La albiceleste, que llegó a perder por 14, estaba abajo por 4 (83 a 79) a falta de 1m38s, y tuvo la chance de igualarlo por intermedio de los libres de Santiago Pettinaroli, quien convirtió 1 de 2 y dejó el marcador a un punto (82 a 83).

Un par de buenas defensas en cada costado dejaron el tanteador igualado hasta los últimos 15s3, cuando Brasil reponía de abajo del aro tras un minuto.

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Un recupero de la presión de Argentina le permitió a los dirigidos por Polla tener la bola para cerrar el juego, con 12s3 en el marcador.

Tras el tiempo pedido por el bahiense, la albiceleste sumó por intermedio del propio Pettinaroli (goleador del equipo con 20 puntos) y defendió de gran manera los últimos 6 segundos para quedarse con el clásico.

En este partido, Groppa sumó 3m06 en cancha, sin intentos al aro.

Con este resultado, Argentina se recuperó del traspié en el debut ante Estados Unidos, que había sido derrota por 88 a 58.

La próxima presentación de la albiceleste será recién el jueves, luego de tener la jornada de descanso y cuando cierre la fase de grupos ante México.