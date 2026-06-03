Cambios en la VTV: cómo será el nuevo esquema de controles vehiculares

El Gobierno nacional oficializó una reforma del régimen de la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) con el objetivo de desregular y modernizar el sistema de control vehicular en todo el país. La medida fue publicada este miércoles en el Boletín Oficial a través de la Resolución 32/2026 y contempla, entre otros cambios, la creación del Registro Nacional de Talleres de Inspección Técnica de Vehículos.

La iniciativa fue impulsada de manera conjunta por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado y la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía. Según se informó oficialmente, busca simplificar los trámites administrativos, ampliar la oferta de servicios para los usuarios, garantizar las condiciones técnicas indispensables y mantener los estándares de seguridad vial mediante un esquema más flexible y eficiente.

Entre las principales modificaciones, se establece que las verificaciones técnicas de vehículos particulares, comerciales, de pasajeros, de carga, antiguos y especiales podrán realizarse en cualquiera de los establecimientos inscriptos en el nuevo registro nacional.

De esta manera, los usuarios podrán efectuar la revisión técnica correspondiente en talleres de su elección, siempre que estos cumplan con los requisitos técnicos exigidos y estén habilitados por el sistema. Desde el Gobierno señalaron que la medida apunta a facilitar el acceso al servicio y eliminar restricciones que limiten la interacción entre la oferta y la demanda.

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Vale aclarar que cada provincia debe adherir al régimen para que se establezca en su territorio. Hasta el momento, la Gobernación bonaerense no se plegó a ninguna de estas medidas.

En cuanto a los plazos de revisión, los vehículos particulares cero kilómetro deberán realizar la primera inspección a los cinco años de su patentamiento.

Posteriormente, los vehículos particulares de hasta 10 años de antigüedad deberán someterse a controles cada 24 meses, mientras que aquellos con más de una década de uso deberán hacerlo anualmente. Para los vehículos de carga y pasajeros, la revisión seguirá siendo obligatoria cada 12 meses.

La normativa mantiene la exigencia de contar con un director técnico responsable y de cumplir con los procedimientos de inspección establecidos por la legislación vigente.

El nuevo Registro Nacional de Talleres de Inspección Técnica de Vehículos funcionará bajo la órbita de la Secretaría de Transporte y será público, gratuito y digital. La inscripción se realizará a través de la plataforma Trámites a Distancia (TAD) y estará abierta a talleres, concesionarias e importadores que acrediten capacidad técnica suficiente.

Además, los establecimientos habilitados podrán realizar revisiones de todo tipo de vehículos, incluidos los particulares, comerciales, de pasajeros, de carga, antiguos y especiales.

La inscripción se efectuará mediante una declaración jurada y contará con un plazo administrativo determinado para su resolución. En caso de que ese plazo venza sin respuesta por parte de la administración, se aplicará un mecanismo de habilitación provisoria automática, sujeto a controles posteriores.

Por último, la Subsecretaría de Transporte Automotor desarrollará una base informática destinada a centralizar la información de las revisiones técnicas realizadas por los talleres habilitados, con el fin de registrar y controlar los certificados emitidos. (NA)