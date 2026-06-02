Capturan a un hombre por robar una bicicleta y le encuentran droga

Un hombre fue capturado hoy en inmediaciones del barrio Pacífico, luego de que se constatara que había sido el autor de un robo de bicicleta. Además, se encontró droga en su casa.

Todo esto se dio en el marco de un allanamiento llevado a cabo en Vieytes al 1.800.

En ese lugar fue aprehendido Santiago Lambretch, de 29 años, por el delito de robo una bicicleta y un teléfono celular el último domingo en Vieytes e Inglaterra, arrebatándoselos a su dueño a punta de cuchillo junto con otras personas.

Además del secuestro del arma en cuestión, se hallaron 3,2 gramos de marihuana, por lo que se sumó Infracción a la Ley 27.373 al delito de Robo calificado.

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Por el momento, no se informó respecto de los otros delincuentes que participaron del ilícito.