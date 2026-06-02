Pide ayuda para recuperar una moto robada que era su "medio de vida"

Pese a que sufrió el robo de su moto hace casi dos semanas, Katherine Aylén Heredia pidió ayuda para recuperar lo que ella considera no solo un vehículo, sino una "herramienta" múltiple para su vida diaria.

La joven de 27 años fue víctima del despojo de su rodado Motomel 150 Skua, patente A2460XI, de color azul, el pasado jueves 21 de mayo, después de la 0.30, cuando la unidad estaba estacionada, con traba volante, en el patio de su casa, en la calle Marcos Mora al 200.

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La moto tiene como señas particulares el cuero del asiento dañado y el caño de escape oxidado.

"Lo que más me duele es que el 23 de mayo se cumplía exactamente un año desde que la había comprado, un logro que conseguí con mucho esfuerzo y sacrificio. Para muchas personas una moto puede ser solo un vehículo, pero para mí era una herramienta fundamental de trabajo y de todos los días. Representa mucho más que un medio de transporte, un medio de vida", relató.

Dijo Katherine que con el vehículo iba a los mayoristas a comprar mercadería para su emprendimiento, realizaba entregas a domicilio y podía organizar sus tiempos para sostener el trabajo.

"Además, soy mamá de dos niños que asisten a diferentes escuelas y tienen actividades y terapias que requieren traslados constantes. Desde que me la robaron, todo se volvió mucho más difícil. Hoy me encuentro con serias complicaciones para trabajar, cumplir con mis responsabilidades y acompañar a mis hijos como necesitan", declaró.

Por ese motivo solicitó colaboración si es que alguien vio algo o tiene información sobre la Motomel, que se comunique al 911 o con cualquier comisaría.

"Cualquier dato, por más pequeño que parezca, puede ayudar", dijo.