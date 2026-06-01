Kicillof prohibió a sus ministros y funcionarios que viajen a ver el Mundial

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, prohibió que sus ministros y funcionarios viajen al exterior a ver el Mundial de Fútbol que se disputará desde la próxima semana en Canadá, Estados Unidos y México.

Esta decisión fue informada por el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, quien ratificó en una ronda con periodistas esta orden estricta, ya que, desde la gestión pretenden alinearse con la crítica situación económica por la que atraviesa el distrito.

Asimismo, reamarcaron que se le pedirá la renuncia obligatoria e inmediata al funcionario que, de todos modos, decida viajar; paralelamente, se realizaron cruces de datos con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para constatar si algún directivo estatal había adquirido entradas para los partidos que disputará la Selección Argentina.

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“A mí me encanta el fútbol y nunca pude ir a un Mundial. Realmente me encantaría, pero tengo una responsabilidad política e institucional en un momento muy complejo”, manifestó el ministro de Gobierno.

Para aquellos funcionarios que quieran alentar al equipo de Lionel Scaloni, podrán hacerlo desde sus casas o en los Fan Fest, que son lugares que adecuará, cada uno de los municipios, con pantallas gigantes y gratuitos, en conjunto con la AFA: "Creo que no hay ningún funcionario que se le ocurra viajar, en este momento tan difícil de la provincia de Buenos Aires y de la Argentina,”añadió Bianco.

“Alentaremos todos desde la provincia de Buenos Aires y, en el caso de que alguno haya sacado un pasaje, lo dejará abierto y se irá en las vacaciones. Verá cómo hace”, concluyó el ministro. (N/A)