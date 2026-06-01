Caso Agostina Vega: la Justicia agravó la acusación contra Barrelier y lo imputó por femicidio

El fiscal Raúl Garzón agravó la acusación contra el único detenido, Claudio Gabriel Barrelier, por el crimen de Agostina Vega y ahora lo investiga como femicidio.

Lo confirmó el abogado de la familia de la adolescente, Carlos Nayi. “Hasta ahora estaba bajo la carátula ‘privación ilegítima de la libertad’. Con el cambio, tiene la escala penal máxima contemplada que, en caso de ser encontrado culpable, será condenado a prisión perpetua”, explicó.

Asimismo, el letrado no descarta que en los próximos días se le agreguen agravantes: “Esta querella pidió que se modifique no solo a femicidio, sino a 'homicidio transversal’, que es matar a alguien para hacer sufrir a una víctima, en este caso, la madre que está padeciendo momentos terribles. También pedí que contemple la alevosía y el ensañamiento, porque el imputado disfrutó con la muerte".

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En ese sentido, el representante de la familia materna argumentó: “Barrelier habría tenido el cuerpo de Agostina hasta el lunes. El 25 de mayo al mediodía salió de su casa a alta velocidad a bordo del Ford Ka negro, se deshizo del cuerpo en un lugar inhóspito, de difícil acceso, un ambiente hostil, que él conocía perfectamente. Ese es el lugar que eligió para culminar con este hecho monstruoso”.

Por otro lado, el abogado Nayi detalló que los padres de la adolescente fueron admitidos por la Justicia como querellantes particulares.

Se conoció el informe preliminar de la autopsia a Agostina

Este lunes se conocieron los primeros resultados de la autopsia al cuerpo de Agostina Vega, la adolescente de 14 años que fue encontrada muerta en un descampado en Córdoba.

Los estudios forenses determinaron que la nena fue asesinada entre la noche del sábado y la madrugada del domingo.

Los peritos también detectaron un daño muy importante en los órganos internos, compatible con un ataque de extrema violencia. Además, según la información brindaba por Mediodía Noticias, se confirmó que el cuerpo tenía signos de desmembramiento, lo que complejiza el análisis forense.

Los especialistas advirtieron que existe una gran dificultad para avanzar con la evaluación debido al estado de los restos, por lo que se solicitarán estudios complementarios para precisar las circunstancias del crimen. En paralelo, las autoridades convocaron a la familia para informarle estos primeros resultados. (TN)