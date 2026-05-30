"El desconocido del gran arco", en el Círculo De Amantes Del Cine

En el ciclo de estrenos de cine de calidad y cine de autor que gestiona el Círculo De Amantes Del Cine se estrenará el film El desconocido del gran arco del realizador francés Stéphane Demoustier.

Demoustier (1077) es un joven realizador que se ha formado en Ciencias políticas y ha trabajado en el departamento de Arquitectura del Ministerio de Cultura francés en el que ha realizado varios documentales. Se formó en cine en Francia y Alemania. Tras realizar cortometrajes, su primer largo fue Terre Battée (2014) presentado en Venezia, en su obra se destaca La Fille au bracciale (2019) o Borgo (2024), entre otras.

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En su argumento, es 1983 y el nuevo gobierno francés convoca el mayor concurso de arquitectura de la historia. Codiciado por todos los grandes estudios internacionales, el ganador es, sorprendentemente, un absoluto desconocido: Johan Otto von Spreckelsen, un profesor de arquitectura de Copenhague. Hasta entonces, este danés de cincuenta años solo había construido cuatro edificios: su casa y tres pequeñas capillas. De la noche a la mañana, "Spreck" se convierte en el centro de todas las miradas. Y lo más importante, va a liderar un proyecto colosal con enormes expectativas políticas y económicas: la construcción del Arco de la Defensa de París.

-Nominada al premio Un Certain Regard en Cannes 2025.

-Premio a la Mejor Producción y Premio a los Mejores Efectos Visuales

en los César 2025. -Premio al Mejor Guion en los Lumiere 2025.

El desconocido del gran arco será estrenada el domingo 31 de mayo y vuelta a proyectar el martes 2 de junio, en el Cine Visual, a las 19:30.