El pronóstico: cómo estará el tiempo este sábado en la ciudad

El servicio de Satelmet anticipa para este sábado 30 de mayo una jornada con una temperatura mínima de 9 grados y una máxima de 18 en Bahía Blanca.

En la mañana el tiempo será frío y húmedo a fresco. El viento tendrá intensidad de leve del Noroeste. La visibilidad será regular por neblina a buena.

En la tarde tendremos tiempo fresco con cielo parcialmente nublado. El viento tendrá intensidad de leve del Noroeste y el índice de radiación ultravioleta es normal. La visibilidad será buena.

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La noche será fresca y nubosa y se estima para media noche una temperatura de 12 grados centígrados