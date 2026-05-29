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El pronóstico: cómo estará el tiempo este sábado en la ciudad

Las previsiones de Satelmet para este 30 de mayo en Bahía Blanca.

Foto: archivo-La Nueva.

El servicio de Satelmet anticipa para este sábado 30 de mayo una jornada con una temperatura mínima de 9 grados y una máxima de 18 en Bahía Blanca.

En la mañana el tiempo será frío y húmedo a fresco. El viento tendrá intensidad de leve del Noroeste. La visibilidad será regular por neblina a buena.

En la tarde tendremos tiempo fresco con cielo parcialmente nublado. El viento tendrá intensidad de leve del Noroeste y el índice de radiación ultravioleta es normal. La visibilidad será buena.

La noche será fresca y nubosa y se estima para media noche una temperatura de 12 grados centígrados

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