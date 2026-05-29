El pronóstico: cómo estará el tiempo este sábado en la ciudad
Las previsiones de Satelmet para este 30 de mayo en Bahía Blanca.
El servicio de Satelmet anticipa para este sábado 30 de mayo una jornada con una temperatura mínima de 9 grados y una máxima de 18 en Bahía Blanca.
En la mañana el tiempo será frío y húmedo a fresco. El viento tendrá intensidad de leve del Noroeste. La visibilidad será regular por neblina a buena.
En la tarde tendremos tiempo fresco con cielo parcialmente nublado. El viento tendrá intensidad de leve del Noroeste y el índice de radiación ultravioleta es normal. La visibilidad será buena.
La noche será fresca y nubosa y se estima para media noche una temperatura de 12 grados centígrados