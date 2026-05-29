Roland Garros: derrotas de Tirante y Sierra en la tercera ronda

Thiago Tirante y Solana Sierra perdieron este viernes sus partidos correspondientes a la tercera ronda de Roland Garros, en la que fue una jornada muy complicada para los argentinos.

El primero de ellos en salir a la cancha fue Tirante, quien cayó ante el español Pablo Carreño Busta por 7-6(0), 7-5, 3-6 y 6-4, luego de 3 horas y 33 minutos de juego.

El encuentro comenzó muy parejo, pero Carreño Busta pudo hacer valer toda su experiencia para pegar en los momentos justos y quedarse con los dos primeros sets tras poco más de dos horas.

En la tercera manga, el español comenzó a sentir el rigor del esfuerzo físico realizado, por lo que Tirante aprovechó para conseguir dos quiebres y quedarse con dicho parcial con un relativamente cómodo 6-3.

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Sin embargo, cuando parecía que Tirante podía dar vuelta la historia, Carreño Busta se logró recuperar físicamente, afinó muchos sus golpes y consiguió el quiebre clave para finalmente quedarse con la victoria y la clasificación a los cuartos de final.

En la próxima ronda, Carreño tendrá un durísimo duelo contra su compatriota Rafael Jódar (27°), quien es una de las grandes sorpresas en lo que va de este 2026.

Pese a la derrota, Tirante tuvo una gran actuación en el Grand Slam parisino y tiene muy buenas chances de meterse en el top 50 del ranking ATP por primera vez en su carrera.

Solana Sierra, por su parte, tuvo un día para el olvido y cayó 6-0 y 6-0 ante la rumana Sorana Cîrstea (18°), en un encuentro que no llegó a durar ni una hora.

Pese a esta durísima derrota, Sierra volvió a sumar buenos triunfos en un torneo de Grand Slam y demostró que está para competir al más alto nivel. La próxima rival de Cîrstea será la china Wang Xiyu. N

La actividad para los argentinos en Roland Garros continuará este sábado con los partidos correspondientes a la tercera ronda de Francisco Cerúndolo (25°), Juan Manuel Cerúndolo y Francisco Comesaña.