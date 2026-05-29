Desarticulan una banda con conexión en Bahía que vendía ilegalmente insumos médicos

La Policía Federal secuestró insumos médicos valuados en millones de pesos.

Con allanamientos positivos en Bahía Blanca y Mar del Plata, la Policía Federal desarticuló una asociación ilícita que contrabandeaba y vendía clandestinamente en el territorio bonaerense insumos hospitalarios importados.

Durante tres procedimientos hechos en simultáneo, efectivos policiales marplatenses secuestraron una gran cantidad de productos médicos valuados en un monto millonario, sumas en pesos y dólares y documentos de interés para la causa.

La única requisa que se hizo en Bahía tuvo lugar en un inmueble de la primera cuadra de la calle Patricios.

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En los operativos además se identificó a los responsables de las maniobras ilícitas y se localizaron los centros de acopio de la mercadería, según confirmó una fuente del caso.

Según la investigación, la banda al parecer importaba de manera irregular material quirúrgico extranjero y después lo distribuía en localidades de la provincia de Buenos Aires, pero sin cumplir con los controles legales correspondientes.

El caso está a cargo de la Unidad Fiscal Mar del Plata.

Origen de la causa

La pesquisa se originó a raíz de una denuncia en la que se advertía sobre la comercialización clandestina de este tipo de insumos, que ingresaban en la Argentina ilegalmente.

El juzgado federal de Garantías Nº 2 marplatense había ordenado tareas de vigilancia, análisis criminal y coordinación entre diferentes dependencias policiales para reconstruir el circuito de venta de los insumos.

Una vez recabada la prueba, se dispusieron los tres allanamientos desarrollados en las últimas horas.