En el centro: una mujer sufrió heridas al ser embestida por un auto

Una mujer sufrió heridas esta mañana tras ser embestida por un automóvil en un sector del microcentro, informaron fuentes oficiales.

Los voceros señalaron que el hecho ser produjo alrededor de las 7, en la intersección de Brown y Villarino, cuando en circunstancias que se tratan de establecer un rodado Chevrolet Celta, al mando de Maricel Ibarra (47), impactó a Claudia Beatriz Verna (61).

La víctima padeció una herida cortante en la frente y traumatismo de tórax, por lo que fue derivada en una ambulancia del servicio de emergencias Siempre al Hospital Español.

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En el lugar trabajaron efectivos del Comando de Patrulla, la guardia de Defensa Civil y peritos de Policía Científica.