Detuvieron a un joven que manejaba un auto robado y llevaba droga

Un operativo realizado este jueves por la tarde permitió recuperar un automóvil robado y derivó en la detención de un joven de 26 años, que además llevaba marihuana entre sus pertenencias.

El procedimiento se llevó a cabo cerca de las 16:50, luego de que el Centro Único de Monitoreo alertara sobre la circulación de un Volkswagen Suran azul, patente GJM-933, denunciado como sustraído durante la madrugada en Godoy Cruz al 1300.

Efectivos del Comando de Patrullas localizaron el vehículo en la intersección de Alem y Trelew y concretaron la interceptación.

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Según indicaron fuentes policiales, el conductor fue identificado como Lautaro Aguilar, quien quedó aprehendido acusado de encubrimiento, debido a que se encontraba al mando del rodado robado.

Durante la requisa también se encontraron cuatro gramos de marihuana, motivo por el cual se iniciaron actuaciones por infracción a la Ley 23.737.