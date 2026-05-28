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Camino al Mundial.

¡Hay equipo! Con un video especial, Scaloni confirmó la lista de la Selección para el Mundial

Se encuentra el bahiense Lautaro Martínez. Argentina debutará el martes 16 ante Argelia, desde las 22.

Lionel Scaloni confirmó hoy la lista de 26 convocados que representarán a la Selección Argentina en el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, que se pondrá en marcha el jueves 11 de junio.

El entrenador del combinado nacional eligió a los jugadores que irán en busca del bicampeonato y la cuarta estrella, debutando el martes 16 ante Argelia (ver abajo).

17 de ellos estuvieron en Qatar 2022 y 8 harán su estreno en la cita mundialista.

Dentro de los que repiten se encuentra el bahiense Lautaro Martínez, no así Germán Pezzella.

De esta manera, los elegidos por Scaloni son:

Arqueros

Emiliano "Dibu" Martínez - Aston Villa

Gerónimo Rulli - Olympique de Marsella

Juan Musso - Atlético de Madrid

Defensores

Gonzalo Montiel - River

Nahuel Molina - Atlético de Madrid

Lisandro Martínez - Manchester United

Nicolás Otamendi - Benfica

Leonardo Balerdi - Olympique de Marsella

Cristian ‘Cuti’ Romero - Tottenham

Nicolás Tagliafico - Olympique de Lyon

Facundo Medina - Olympique de Marsella

Mediocampistas

Giovani Lo Celso - Betis

Leandro Paredes - Boca

Rodrigo De Paul - Inter Miami

Exequiel Palacios - Bayer Leverkusen

Enzo Fernández - Chelsea

Alexis Mac Allister - Liverpool

Valentín Barco - Racing de Estrasburgo

Delanteros

Lionel Messi - Inter Miami

Nicolás González - Atlético de Madrid

Giuliano Simeone - Atlético de Madrid

Lautaro Martínez - Inter de Milán

José Manuel ‘Flaco’ López - Palmeiras

Julián Álvarez - Atlético de Madrid

Thiago Almada - Lyon

Nico Paz - Como 1907

*Los que repiten y los debutantes

Entre los 26 citados, los 17 que van en busca del bicampeonato son: Emiliano Martínez, Rulli, Tagliafico, Montiel, Lisandro Martínez, Romero, Otamendi, Molina, Paredes, De Paul, Mac Allister, Palacios, Enzo Fernández, Messi, Lautaro Martínez, Julián Álvarez y Thiago Almada.

Los ausentes, en tanto, son Franco Armani, Germán Pezzella, Juan Foyt, Marcos Acuña, Ángel Di María, Ángel Correa, Paulo Dybala y Alejandro Gómez.

Mientras que los que harán su debut en un Mundial son Musso, Balerdi, Medina, Barco, Simeone, Nicolás González, José Manuel Lóez y Nicolás Paz.

En tanto Lo Celso no estuvo en Qatar por una lesión, pero sí en Rusia 2018.

    *El video

    *El debut

    Argentina debutará ante Argelia el martes 16 por la primera fecha del Grupo J.

    El partido comenzará a las 22 y se jugará en el Arrowhead Stadium de Kansas City.

    Luego, el combinado nacional se medirá ante Austria, el lunes 22 a las 14, en AT&T Stadium de Texas.

    Por último, la Selección cerrará la fase de grupos ante Jordania, el lunes 22 a partir de las 22, nuevamente en el AT&T.

    *Amistosos

    Previo al estreno mundialista, la Selección disputará dos encuentros de preparación en Estados Unidos.

    El primero será ante Honduras, el sábado 6 en Texas, a las 21.

    Luego, se enfrentará a Islandia el martes 9, desde las 22, en Alabama.

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