¡Hay equipo! Con un video especial, Scaloni confirmó la lista de la Selección para el Mundial

Lionel Scaloni confirmó hoy la lista de 26 convocados que representarán a la Selección Argentina en el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, que se pondrá en marcha el jueves 11 de junio.

El entrenador del combinado nacional eligió a los jugadores que irán en busca del bicampeonato y la cuarta estrella, debutando el martes 16 ante Argelia (ver abajo).

17 de ellos estuvieron en Qatar 2022 y 8 harán su estreno en la cita mundialista.

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Dentro de los que repiten se encuentra el bahiense Lautaro Martínez, no así Germán Pezzella.

De esta manera, los elegidos por Scaloni son:

Arqueros

Emiliano "Dibu" Martínez - Aston Villa

Gerónimo Rulli - Olympique de Marsella

Juan Musso - Atlético de Madrid

Defensores

Gonzalo Montiel - River

Nahuel Molina - Atlético de Madrid

Lisandro Martínez - Manchester United

Nicolás Otamendi - Benfica

Leonardo Balerdi - Olympique de Marsella

Cristian ‘Cuti’ Romero - Tottenham

Nicolás Tagliafico - Olympique de Lyon

Facundo Medina - Olympique de Marsella

Mediocampistas

Giovani Lo Celso - Betis

Leandro Paredes - Boca

Rodrigo De Paul - Inter Miami

Exequiel Palacios - Bayer Leverkusen

Enzo Fernández - Chelsea

Alexis Mac Allister - Liverpool

Valentín Barco - Racing de Estrasburgo

Delanteros

Lionel Messi - Inter Miami

Nicolás González - Atlético de Madrid

Giuliano Simeone - Atlético de Madrid

Lautaro Martínez - Inter de Milán

José Manuel ‘Flaco’ López - Palmeiras

Julián Álvarez - Atlético de Madrid

Thiago Almada - Lyon

Nico Paz - Como 1907

*Los que repiten y los debutantes

Entre los 26 citados, los 17 que van en busca del bicampeonato son: Emiliano Martínez, Rulli, Tagliafico, Montiel, Lisandro Martínez, Romero, Otamendi, Molina, Paredes, De Paul, Mac Allister, Palacios, Enzo Fernández, Messi, Lautaro Martínez, Julián Álvarez y Thiago Almada.

Los ausentes, en tanto, son Franco Armani, Germán Pezzella, Juan Foyt, Marcos Acuña, Ángel Di María, Ángel Correa, Paulo Dybala y Alejandro Gómez.

Mientras que los que harán su debut en un Mundial son Musso, Balerdi, Medina, Barco, Simeone, Nicolás González, José Manuel Lóez y Nicolás Paz.

En tanto Lo Celso no estuvo en Qatar por una lesión, pero sí en Rusia 2018.

*El video

*El debut

Argentina debutará ante Argelia el martes 16 por la primera fecha del Grupo J.

El partido comenzará a las 22 y se jugará en el Arrowhead Stadium de Kansas City.

Luego, el combinado nacional se medirá ante Austria, el lunes 22 a las 14, en AT&T Stadium de Texas.

Por último, la Selección cerrará la fase de grupos ante Jordania, el lunes 22 a partir de las 22, nuevamente en el AT&T.

*Amistosos

Previo al estreno mundialista, la Selección disputará dos encuentros de preparación en Estados Unidos.

El primero será ante Honduras, el sábado 6 en Texas, a las 21.

Luego, se enfrentará a Islandia el martes 9, desde las 22, en Alabama.