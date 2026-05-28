¡Hay equipo! Con un video especial, Scaloni confirmó la lista de la Selección para el Mundial
Se encuentra el bahiense Lautaro Martínez. Argentina debutará el martes 16 ante Argelia, desde las 22.
Lionel Scaloni confirmó hoy la lista de 26 convocados que representarán a la Selección Argentina en el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, que se pondrá en marcha el jueves 11 de junio.
El entrenador del combinado nacional eligió a los jugadores que irán en busca del bicampeonato y la cuarta estrella, debutando el martes 16 ante Argelia (ver abajo).
17 de ellos estuvieron en Qatar 2022 y 8 harán su estreno en la cita mundialista.
Dentro de los que repiten se encuentra el bahiense Lautaro Martínez, no así Germán Pezzella.
De esta manera, los elegidos por Scaloni son:
Arqueros
Emiliano "Dibu" Martínez - Aston Villa
Gerónimo Rulli - Olympique de Marsella
Juan Musso - Atlético de Madrid
Defensores
Gonzalo Montiel - River
Nahuel Molina - Atlético de Madrid
Lisandro Martínez - Manchester United
Nicolás Otamendi - Benfica
Leonardo Balerdi - Olympique de Marsella
Cristian ‘Cuti’ Romero - Tottenham
Nicolás Tagliafico - Olympique de Lyon
Facundo Medina - Olympique de Marsella
Mediocampistas
Giovani Lo Celso - Betis
Leandro Paredes - Boca
Rodrigo De Paul - Inter Miami
Exequiel Palacios - Bayer Leverkusen
Enzo Fernández - Chelsea
Alexis Mac Allister - Liverpool
Valentín Barco - Racing de Estrasburgo
Delanteros
Lionel Messi - Inter Miami
Nicolás González - Atlético de Madrid
Giuliano Simeone - Atlético de Madrid
Lautaro Martínez - Inter de Milán
José Manuel ‘Flaco’ López - Palmeiras
Julián Álvarez - Atlético de Madrid
Thiago Almada - Lyon
Nico Paz - Como 1907
*Los que repiten y los debutantes
Entre los 26 citados, los 17 que van en busca del bicampeonato son: Emiliano Martínez, Rulli, Tagliafico, Montiel, Lisandro Martínez, Romero, Otamendi, Molina, Paredes, De Paul, Mac Allister, Palacios, Enzo Fernández, Messi, Lautaro Martínez, Julián Álvarez y Thiago Almada.
Los ausentes, en tanto, son Franco Armani, Germán Pezzella, Juan Foyt, Marcos Acuña, Ángel Di María, Ángel Correa, Paulo Dybala y Alejandro Gómez.
Mientras que los que harán su debut en un Mundial son Musso, Balerdi, Medina, Barco, Simeone, Nicolás González, José Manuel Lóez y Nicolás Paz.
En tanto Lo Celso no estuvo en Qatar por una lesión, pero sí en Rusia 2018.
*El video
*El debut
Argentina debutará ante Argelia el martes 16 por la primera fecha del Grupo J.
El partido comenzará a las 22 y se jugará en el Arrowhead Stadium de Kansas City.
Luego, el combinado nacional se medirá ante Austria, el lunes 22 a las 14, en AT&T Stadium de Texas.
Por último, la Selección cerrará la fase de grupos ante Jordania, el lunes 22 a partir de las 22, nuevamente en el AT&T.
*Amistosos
Previo al estreno mundialista, la Selección disputará dos encuentros de preparación en Estados Unidos.
El primero será ante Honduras, el sábado 6 en Texas, a las 21.
Luego, se enfrentará a Islandia el martes 9, desde las 22, en Alabama.