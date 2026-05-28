Mancinelli: "Caímos cuando entramos a Bahía y tardamos 4 horas en llegar a la sede de Villa Mitre"

"Los anécdotas y los recuerdos son miles, hoy a la mañana arrancamos recordando muchas cosas con los chicos de aquel plantel, en un grupo de WhatsApp", contó Federico Mancinelli en relación a cómo inició el día el equipo que un día como hoy pero hace 20 años conseguía el ascenso con Villa Mitre a la Primera B Nacional.

El histórico defensor de nuestra ciudad fue el jugador con mas presencias (32 sobre 34 juegos) en aquella campaña tricolor que finalizó con el recordado triunfo ante San Martín de Tucumán en La Ciudadela.

"Fue volver el tiempo hacia atrás, con un poco de nostalgia. Con recuerdos y anécdotas que, en definitiva, son las cosas que te quedan", recordó Fede en El Diario Deportivo.

Además, puntualizó sobre cosas de aquel encuentro y la previa al mando del DT Juan Carlos Zapata.

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"Planteó una situación que no habíamos hecho en todo el torneo, poner al Flaco Minor de 9, hacer una línea de tres. Esas son cosas que recordamos y tantas otras que no se pueden contar porque sería ser desprolijo en cuanto a la privacidad del grupo", bromeó Fede,

Esa anécdota, en definitiva, resumía lo que era el grupo.

"Como cada uno tenia definido cual era su rol para colaborar en ese anhelo o deseo de conseguir un objetivo tan importante para el club, que después desencadenaría en objetivos individuales en cosas mayores, todos dijimos que sí", contó Mancinelli.

"Cada uno sabía su rol y respetaba las decisiones de Tato y su cuerpo técnico y era ambicioso, era ganador y por eso consiguió el objetivo. Estábamos con un compromiso muy marcado y por eso logramos lo que logramos, que hoy hace historia y hace tener este tipo de recuerdos que a uno lo llenan de alegría", agregó.

"La esencia del grupo estaba muy marcada -remarcó-, podría haber salido mal también, lógicamente porque en el fútbol nada te asegura nada. Pero creo que consideramos que nos tenían que matar para sacar lo que teníamos ahí, adelante nuestro ".

En ese recorrido en el tiempo, también remarcó el clima que se vivía en Tucumán, donde la Villa llegó tras un largo viaje en micro y tuvo que jugar con 30 mil hinchas en contra ante el gran candidato al ascenso.

"La fiesta estaba armada, creo que esas cosas la fuimos agarrando para dar un plus. Después el partido fue lo que fue, díficil, intenso y que nosotros nos encontramos con el empate y a partir de ahí nos aferramos a la ilusión que teníamos. Creo que los chicos que hacían la diferencia se soltaron absolutamente e incluso lo podíamos haber ganado", avisó.

"En esa época creo que San Martín tenía un apoyo importante de lo que era la Provincia. Y, nosotros, con lo que teníamos, el esfuerzo dirigencial, de la gente de Bahía, con alguna otra solidaridad y con ilusión, eso si que lo teníamos, y festejamos el ascenso en una cancha que nos aplaudió", dijo Fede, hoy retirado de la actividad profesional y trabajando como director deportivo en Villa Mitre, mientras forma parte del equipo del Senior de Tiro Federal.

Tras el 2 a 2 en la ida en El Fortín y el 1 a 1 en La Ciudadela, el campeón del Argentino "A" 2005-06 se definió por penales, donde Fede marcó el suyo y redondeó un partido magnifico.

"Habíamos visto que Lavallén siempre se tiraba para la derecha, porque para la izquierda le costaba. Yo el primero me la jugué y se tiró para el otro lado", reconoció.

Lo conseguido en Tucumán fue uno de los tantos logros conseguidos por Mancinelli en su magnifica carrera deportiva.

"No soy de comparar momentos pero sí recuerdo y con mucha alegría todo lo que transcurrí en mi carrera deportiva", reconoció.

Tras lo hecho en tierras tucumanas, Fede y todo aquel plantel terminó de tomar dimensión de lo hecho al llegar a nuestra ciudad, donde la gente fue a recibirlo a la ruta y los acompañó en el acceso, para desembocar en la sede de Villa Mitre donde continuaron los festejos.

"Fue una sorpresa, nos fueron a buscar al Aero Club, tardamos casi cuatro horas en llegar a la sede", recordó.

"Me parece que no caíamos y empezamos a caer cuando tardamos cuatro horas desde el Aero Club hasta la sede -insistió-, porque creo que se puso contenta gente que no era del club. Creo que hasta gente que no era del club, pero nos querían a chicos que veníamos de otros lados, creo que era algo más general, inclusive para la ciudad", dijo Fede.

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