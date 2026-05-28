Tragedia en la localidad de Grütly: un menor falleció por asfixia tras un accidente doméstico

Un chico de la localidad santafesina de Grütly, ubicada a unos 230 kilómetros de Rosario, falleció a causa de una severa obstrucción aérea. El trágico episodio ocurrió cuando el menor, residente del sector rural de la mencionada comuna, se atragantó accidentalmente con una bolita de vidrio mientras se encontraba en su hogar.

El siniestro se desencadenó durante las últimas horas del pasado lunes. En momentos en que el pequeño jugaba en su vivienda, sufrió el atascamiento del objeto en circunstancias que actualmente se intentan esclarecer. Ante la desesperación de la familia, una médica de guardia de la zona concurrió de inmediato a asistirlo para brindarle los primeros auxilios. Sin embargo, dada la complejidad extrema de la situación, la profesional dispuso el traslado urgente de la víctima hacia un centro de salud con mayor capacidad de respuesta.

La derivación se implementó bajo el estricto protocolo de "código rojo", teniendo como destino el hospital Samco “Dr. Alonso Criado” de la vecina ciudad de Esperanza, situada a aproximadamente 30 kilómetros de distancia. La movilización fue planificada por la central de emergencias Seliar 107 y requirió de la participación coordinada de inspectores de tránsito municipales y personal de la Policía de Santa Fe. Los efectivos organizaron una "burbuja de seguridad" para escoltar la ambulancia y garantizarle un acceso fluido y veloz por las calles de la ciudad.

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Al arribar al hospital, el cuerpo médico de la institución inició de forma urgente maniobras de reanimación y desobstrucción. Voceros del centro médico precisaron que el cuadro presentaba una gravedad extrema debido a que el elemento de vidrio se hallaba firmemente enclavado a la altura de la glotis, la región laringea encargada de regular el ingreso de oxígeno a los pulmones, impidiendo por completo la ventilación.

Pese a los intensos y prolongados esfuerzos del personal sanitario, las técnicas de liberación de vías respiratorias no arrojaron resultados positivos y se constató el deceso del menor. (N/A)