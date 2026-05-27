Hidrovía: Jan De Nul ratificó una oferta sin participación china y "alineada con Occidente"

El consorcio belga-argentino integrado por Jan De Nul y Servimagnus ratificó los principales lineamientos estratégicos, tecnológicos y operativos incorporados en su propuesta para la futura concesión de la Vía Navegable Troncal, en el marco del proceso licitatorio impulsado por el Gobierno nacional.

A través de un comunicado oficial, las compañías señalaron que el proyecto fue elaborado bajo estándares internacionales vinculados a la seguridad operativa, interoperabilidad tecnológica, ciberseguridad y protección de infraestructura crítica asociada al comercio exterior argentino.

El documento remarca además que la propuesta incorpora soluciones tecnológicas desarrolladas por compañías occidentales líderes a nivel global y proveedores especializados de reconocida trayectoria internacional, priorizando especialmente herramientas provenientes de los Estados Unidos.

El punto más fuerte del comunicado

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El aspecto más sensible y políticamente relevante del documento aparece vinculado al esquema societario, financiero y tecnológico previsto para la eventual concesión.

Según indicaron Jan De Nul y Servimagnus, la estructura proyectada para la futura concesionaria “no contempla participación de empresas chinas, financiamiento soberano extranjero ni injerencia estatal externa en la operación de la concesión”.

Además, el consorcio afirmó que, en caso de resultar adjudicatario, priorizará proveedores y soluciones tecnológicas “alineados con los intereses estratégicos de Occidente”.

La definición aparece en un contexto de creciente disputa global vinculada al control tecnológico y operativo de infraestructuras críticas asociadas al comercio internacional, la logística y los sistemas de monitoreo.

Dentro del sector portuario y marítimo, el posicionamiento generó fuerte repercusión debido al peso estratégico de la futura concesión de la Hidrovía y al creciente debate internacional sobre participación extranjera en infraestructuras sensibles.

Sistemas de monitoreo y “soberanía tecnológica”

El consorcio también brindó detalles sobre la arquitectura tecnológica prevista para el futuro Sistema de Monitoreo y Gestión de la Vía Navegable Troncal (SiMon).

Según explicaron, el esquema incorpora soluciones “Cloud Native” de última generación orientadas al procesamiento de datos, monitoreo operativo, ciberseguridad y resguardo de información sensible.

Uno de los aspectos destacados del proyecto es que contempla la transferencia del código fuente de los sistemas desarrollados a la Autoridad de Aplicación.

De acuerdo con las compañías, esto permitiría garantizar capacidad de auditoría, transparencia, control operativo y soberanía tecnológica para el Estado argentino.



Una licitación estratégica para el comercio exterior

La licitación de la Vía Navegable Troncal es seguida con atención por todo el sistema portuario, agroexportador y logístico debido a la importancia estratégica de la principal vía de salida del comercio exterior argentino.

El proceso involucra la futura operación y mantenimiento del sistema troncal de navegación por donde se moviliza la mayor parte de las exportaciones agroindustriales del país.

En ese contexto, la discusión sobre tecnología, monitoreo, financiamiento, proveedores, ciberseguridad y control operativo comenzó a ganar cada vez más peso dentro del debate sobre la futura concesión.

Más de 30 años en la Hidrovía argentina

Finalmente, Jan De Nul y Servimagnus reafirmaron su compromiso con el desarrollo de infraestructura estratégica para la Argentina y remarcaron la trayectoria internacional del grupo belga.

En el comunicado, las empresas destacaron además los más de 30 años de presencia ininterrumpida de Jan De Nul en la Hidrovía y en distintos puertos argentinos, uno de los principales antecedentes exhibidos por el consorcio dentro del actual proceso licitatorio. (con información de Argenports)