Identificaron a las víctimas del choque frontal en la ruta 33

Tenían domicilio en Pedro Luro las víctimas del choque frontal con saldo trágico que se produjo hoy, sobre las 9, en la ruta nacional 33, kilómetro 85.

Dos de las 6 mujeres -entre ellas dos niñas- que viajaban en el utilitario Renault Kangoo que se embistió de frente con un camión perdieron la vida en el acto.

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La Policía las identificó hace minutos como Jaqueline Cardozo Vargas, de 33 años, y Sandra Vargas Rodríguez, de 56.

Fueron trasladadas a los hospitales de Tornquist y Pigüé, en principio sin lesiones de suma gravedad, las menores Catalina Zárate Cardozo, de 6 años y Mía Zárate Cardozo, de 1, además de Perla Rocibel Larzábal (35) y Porfiria Flores Subía (59).

"Sabemos que son todas familiares, pero todavía no sabemos cómo es el parentesco", explicó una fuente policial.

El camión, un Fiat Iveco blanco con semirremolque, estaba al mando de Facundo Dotti (31), domiciliado en General Rodríguez, quien circulaba en dirección Pigüé-Bahía Blanca, mientras que la Kangoo lo hacía en sentido contrario.