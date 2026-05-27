Monte Hermoso: presentaron el proyecto de agua potable para Sauce Grande

El Municipio de Monte Hermoso presentó oficialmente el proyecto destinado a dotar de agua potable a Sauce Grande, una obra que busca dar respuesta a un histórico reclamo de vecinos y propietarios del sector.

El anuncio se realizó durante una conferencia encabezada por el intendente Hernán Arranz, junto a autoridades municipales, integrantes del Concejo Deliberante y representantes de la Cooperativa Telefónica de Monte Hermoso.

Según informó el medio Noticias Monte Hermoso, el proyecto contempla distintas etapas de infraestructura para garantizar el abastecimiento de agua en la localidad. Entre las obras previstas se encuentran perforaciones para la captación del recurso, la construcción de un acueducto, una cisterna con capacidad para un millón de litros y el tendido de una red de distribución.

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Además, el sistema incorporará medidores de consumo con el objetivo de promover un uso eficiente del recurso hídrico.

Durante la presentación también se indicó que la iniciativa fue declarada de interés municipal debido a su importancia para el desarrollo urbano y la mejora de los servicios básicos en Sauce Grande.

Desde el Municipio señalaron que la obra tendrá un plazo estimado de ejecución de 24 meses, aunque aclararon que las distintas etapas avanzarán de acuerdo con las condiciones técnicas y económicas del proceso.

El proyecto retoma estudios y gestiones que se desarrollan desde hace varios años para evaluar la factibilidad de abastecimiento de agua potable en el balneario.