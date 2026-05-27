Secuestraron cocaína en el Fitosanitario e investigan cuál era la ruta

El operativo se dio en el puesto Fitosanitario de la ruta 3. Foto: archivo La Nueva.

La Justicia Federal de Bahía Blanca investiga el camino de más de 2,5 kilos de cocaína en panes que se secuestraron el último fin de semana en el Puesto de Control Fitosanitario ubicado en la ruta 3 sur.

En ese lugar, que pertenece al distrito de Villarino, personal de la Gendarmería Nacional interceptó un vehículo con tres personas a bordo, que se dirigía en sentido norte-sur, y en el cual secuestraron la droga.

El procedimiento tuvo lugar el pasado sábado y el hallazgo se dio en medio de un control de rutina, cuando los uniformados observaron algunos movimientos sospechoso en el auto, un Fiat Fastback, y utilizaron un can adiestrado.

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Si bien los tres viajeros -todos de nacionalidad extranjera- dijeron que iban hacia Bariloche para realizar tareas de albañilería, se descubrió que llevaban tres panes de droga en la zona del torpedo del rodado, con un peso total de 2.557,70 gramos.

Preventiva por seis meses

Ayer se realizó la audiencia de formalización, con intervención de las áreas de Atención Inicial de Delitos Complejos de la Unidad Fiscal de Bahía Blanca.

La conducta atribuida a los ocupantes del rodado se encuadró prima facie en el delito de tráfico de estupefacientes, en la modalidad de transporte agravado por la intervención organizada de tres o más personas.

Luego de la diligencia, se dispuso la prisión preventiva de los sospechosos por el término de 6 meses.

Las tres personas fueron identificadas extraoficialmente como Teófilo Saldaña Magín, Santo Dámaso Báez Arias y Luis Alejandro Martínez Salcedo.