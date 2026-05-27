Robo a una financiera: confirman la preventiva para uno de los sospechosos

Las secuencias del robo de la caja fuerte quedaron captadas por una cámara.

El sábado 7 de marzo pasado, en medio de un choque en la ruta 3 norte, en jurisdicción de Coronel Dorrego, se detuvo a César Iván Villacorta, involucrado en el incidente vial y quien, para ese entonces, tenía pedido de captura.

Villacorta estaba sindicado como uno de los cinco delincuentes que a principios de año ingresó a robar en una financiera del barrio La Falda para llevarse una gran caja fuerte en una camioneta.

Desde su "accidentada" captura quedó detenido y ahora se complicó su situación procesal porque la Cámara Penal le acaba de confirmar la prisión preventiva.

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De esa manera se ratificó lo dispuesto por el Juzgado de Garantías Nº 1, transitoriamente a cargo de la jueza Claudia Olivera, por el delito de robo agravado en poblado y en banda en calidad de coautor.

La defensa del sospechoso asegura que las pruebas son insuficientes para relacionarlo con el delito y que no existen rastros para confirmar que Villacorta era la persona que iba como acompañante en la camioneta Jeep Renegade que interceptó la Policía en Ingeniero White.

En ese procedimiento, pocas horas después del robo -cometido la madrugada del 23 de enero en Witcomb 38-, se detuvo a Lucas Ezequiel Tali, otro de los imputados.

El asalto tuvo la particularidad que una vecina escuchó los ruidos y filmó el hecho desde su departamento.

No hay una prueba aislada

Los camaristas Gustavo Barbieri y Christian Yesari confirmaron que "la secuencia de elementos que llevan a esa identificación no reposa en una sola prueba aislada -el video aportado por la testigo- sino en la convergencia de varios factores independientes que se refuerzan mutuamente".

En ese sentido, también se analizaron las cámaras del Bulevar Juan B. Justo, donde se vio escapar a un hombre de tez trigueña, delgado, con buzo gris, pantalón negro, zapatillas blancas y guantes negros.

De esa manera estaría vestido Villacorta al momento del delito, según pudieron establecer los policías que analizaron el video de la vecina y lo conocían por sus fuertes antecedentes.

Por otro lado, se tuvo en cuenta que el peligro procesal en caso de dejarlo en libertad, porque el detenido afronta una imputación de 3 a 10 años de prisión, con una pena que sería de cumplimiento efectivo en caso de confirmarse.