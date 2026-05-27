Paros en escuelas de la UNS: cuáles son los delitos que denunciaron los padres

El grupo de padres que viene manifestando contra los reiterados paros en la escuelas dependientes de la Universidad del Sur formalizó ayer una denuncia penal en la justicia federal.

La presentación judicial no apunta contra las huelgas de manera directa sino que está dirigida a la directora del Consejo de Enseñanza Media y Superior (CEMS), María José Egidi, por el presunto delito de omitir el registro de ausencias los días de paro de los docentes que adhirieron este año y en ciclos lectivos anteriores.

Las universidades y sus escuelas dependientes tienen un registro digital de presencias de docentes, ausencias y faltas por "Adhesión a paro". Según los denunciantes, a lo largo de 2026 y en años anteriores nunca se completó ese casillero. Vale recordar que en el presente ciclo lectivo ya hubo más de cuatro semanas de huelga, incluyendo la actual.

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Los padres afirman que esta supuesta omisión de realizar actos propios de su oficio (penado por el artículo 249 del Código Penal) por parte de Egidi tiene como consecuencia la violación de deberes de funcionario público (artículo 248) y se agrega la acusación de falsedad ideológica (artículo 293).

Dice la denuncia: "NO SE HA REGISTRADO NINGUNA adhesión a paro durante el ciclo lectivo 2026; consecuentemente, las planillas mensuales remitidas desde el CEMS a la Dirección de Haberes durante febrero, marzo y abril de 2026 consignaron como prestación normal de servicios días en los que efectivamente no se prestaron tareas docentes".

Y añade: "Como consecuencia directa de esta omisión registral sistemática, el Estado Nacional ha abonado y continúa abonando haberes correspondientes a días en los que no hubo prestación efectiva de servicios docentes, generando un perjuicio patrimonial cuya cuantificación deberá efectuarse pericialmente en la etapa procesal correspondiente, pero que prima facie compromete una suma significativa de fondos públicos".

Desde el sindicato ADUNS, ayer en el programa "Allica y Prieta" que se emite por La Nueva Play y LU2, el secretario general Sergio Zanninelli salió al cruce y dijo que nunca se descuentan los días de huelga ordenados desde las centrales gremiales.

Zanninelli diferenció con los descuentos que a veces se realiza desde la Gobernación de Buenos Aires a maestros que emprenden medidas de fuerza seccionales, pero sin contar con el respaldo de la sede central en La Plata.

Volviendo al texto de la denuncia, los padres sostienen:

"Lo descripto en los apartados precedentes no constituye un episodio aislado ni una falencia coyuntural atribuible a sobrecarga administrativa, error interpretativo o circunstancia excepcional alguna. Por el contrario: la conducta denunciada responde a una PRÁCTICA INSTITUCIONAL DELIBERADA Y SOSTENIDA EN EL TIEMPO. Las medidas de fuerza del personal docente del CEMS han sido recurrentes durante años; han sido sistemáticamente notificadas a las familias mediante los correos electrónicos institucionales de cada escuela; y han sido —de manera igualmente sistemática y por idéntico período— OMITIDAS EN SU REGISTRO ADMINISTRATIVO mediante la no utilización de la variable "ADHESIÓN A PARO" del sistema SIU-Mapuche, con la consecuente y consiguiente liquidación íntegra de haberes correspondientes a días no trabajados".

La cara visible de este reclamo es el economista, empresario y exalumno de las escuelas medias, Leonardo Valente, cuyo hijo asiste a la institución.

"Nosotros hacemos la denuncia penal luego de agotar todas las instancias de diálogo. Fuimos a una reunión con el rector de la UNS, la vicerrectora y la directora del Consejo Superior y por poco se nos rió en la cara", afirmó este lunes en diálogo con este medio.

La presentación en el fuero federal tiene que ver con que la UNS y sus diversas entidades dependen de la Nación, a diferencia del resto del sistema educativo que es de carácter provincial.