UIBB: Coronel Dorrego se sumó al programa estratégico de desarrollo productivo en la región

“Esta convocatoria de la Unión Industrial nos llena de alegría, de satisfacción. Estar tan cerca de Bahía nos ofrece un marco de grandes oportunidades. Es un gran paso que la región debe aprovechar”.

En esos términos se expresó el intendente municipal de Coronel Dorrego, Juan Carlos Chalde, acerca del convenio firmado en la sede de la UIBB con su titular, Gustavo Elías.

El acuerdo se basa en la puesta en marcha de programas estratégicos de desarrollo productivo con dicho municipio, por el cual la entidad gremial empresaria puso a disposición del distrito toda su capacidad técnica, institucional y profesional.

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La propuesta, tras una etapa de diagnóstico, pondrá el foco en la acción, el fortalecimiento de capacidades locales y la articulación público-privada.

Se trata del sexto convenio de este tenor que promueve la UIBB, ya que anteriormente lo hizo con las comunas de Adolfo Alsina, Villarino, Saavedra, Tornquist y Coronel Rosales.

Presentes durante la firma estuvieron, además, María Inés Di Paolo, directora de Hacienda del municipio dorreguense;

Ramiro Zarzoso, secretario de Ambiente, Obras y Servicios Públicos; Silvio Canavesi, director de Gobierno; y Juan Ignacio Colantonio, director de Producción y Turismo.

Por la UIBB asistieron también Ricardo Rabbione, Director Ejecutivo; Gustavo Damiani, vicepresidente primero; Martín Goslino, director del Centro de Estudios Económicos; Lucía Kuntz, coordinadora del área de Responsabilidad Social Empresaria; y Ximena Funes, a cargo del Espacio Pymes.

Un buen contacto con el sector productivo

El intendente Juan Carlos Chalde señaló que el distrito atraviesa un escenario relativamente bueno gracias a la última cosecha de cebada y trigo.

No obstante, alertó sobre un invierno que presagia duro en lo comercial por la complejidad del momento económico.

“La falta de trabajo ya se nota con la mucha gente que se acerca al municipio. Creamos algunas políticas activas, construyendo viviendas con fondos municipales. Contratamos mano de obra local e intentamos que así se vuelque algo de dinero al distrito. También instrumentamos una Bolsa de Empleo donde se nvita a las empresas y a los comercios locales a que consulten a ese órgano municipal en su búsqueda de un recurso humano. A partir de este convenio con la Unión Industrial de Bahía Blanca seguramente vamos a ampliar el registro”.

Aclaró que Coronel Dorrego tiene muy buen vínculo con el sector productivo y con el Puerto bahiense.

“Casi todo nuestro cereal viene para Bahía con lo cual la sinergia es importante. Sí nos preocupa, y mucho, la parte vial. La ruta está en muy malas condiciones. Hay que pelear por mejorarla pero en serio”, dijo.

Se mostró optimista en poder insertar al distrito en una mayor mancomunión con Bahía Blanca, máxime teniendo en cuenta que la ciudad cabecera y su sector industrial se encuentran a menos de un kilómetro de la Ruta 3, con lo cual llegar a Bahía demanda no más que 90 kilómetros.

A su criterio, así como existe una gran demanda de trabajo también queda expuesta una notoria falta de capacitación.

Recordó que junto con el ministerio provincial de Desarrollo Agrario, Coronel Dorrego logró la puesta en marcha de la Ruta del Olivo, que integra a privados desde Adolfo Alsina, pasando por Tornquist, Bahía Blanca, Puan, su partido y Tres Arroyos.

“Ya es parte de la realidad y se pueden integran más distritos. En Dorrego hemos tenido grandes inversiones. Ya no hablamos sólo de los productores tradicionales que veían este mercado como una actividad complementari. Hoy la enfocan de manera empresarial y van en busca de la mejor calidad posible”, sostuvo.

Manifestó que la articulación público-privada es el camino a emprender.

“Se trata de una interacción más rica. En realidad, el Estado no puede hacerlo todo y el privado necesita de la regulación y a veces de su intervención. Intentamos apoyar de la mejor manera al sector privado. Por ejemplo, impulsando al turismo rural, lo gastronómico”.

Por el bien común de toda la región

“Estamos dispuestos a llevar la voz cantante con todos los actores que nos acompañen en esta iniciativa que apunta al bien común de toda la Región. Congregar a nuestros intendentes y legisladores para unificar criterios y dar pelea, batallar en los organismos que correspondan para resolver los problemas que no nos dejan crecer”, sostuvo, por su parte, Gustavo Elías.

“Propiciamos la idea de ver cómo nos integramos a la región, cómo la Gran Bahía adquiere una mirada regional en lo económico, en lo turístico, en lo industrial. Ese es el gran desafío”, dijo. Y añadió que el departamento de Comercio Exterior de la entidad puede colaborar en función de dichos objetivos, máxime tras el acuerdo que acaban de rubricar el Mercosur y la Unión Europea.

La UIBB, aclaró, lleva a cabo un relevamiento de la mano de obra que se va a requerir a partir de las grandes inversiones previstas en nuestro medio por parte de TGS, de Pampa Energía mediante la construcción de su planta de fertilizantes y de la ampliación que llevará a cabo Profertil.

“Son concretas las posibilidades de ser parte de ese movimiento laboral. Un efecto que también pueden aprovechar los vecinos de la Región”, indicó Elías.

Alentó la idea de instrumentar con fuerza el denominado “Compre Regional”. Y que se trabaje en conjunto para ello.

“Toda una serie de iniciativas en las que también deben intervenir los legisladores de nuestra zona, además de todos los intendentes que por fortuna se van sumando con entusiasmo a estos convenios más allá de cualquier color o espacio político”, señaló Elías.

“La regionalización ha madurado”

Por su parte Gustavo Damiani resaltó la calidad de los olivos en Coronel Dorrego, producción reconocida no sólo a nivel nacional sino internacional.

“Una bandera muy interesante que se puede industrializar aún mejor buscando escala de cara a los grandes consumidores del exterior”, indicó.

“Vemos que la idea de Regionalización ha madurado, que es el camino a seguir. Nada va a cambiar si no nos juntamos estando tan lejos de la toma de decisiones. Uno recorre la Argentina y aprecia rutas hermosas por todos lados, mientras que en nuestra provincia son un desastre. Por eso esta integración no sólo pasa por lo económico sino también por lo político para adquirir una mayor fortaleza en la pelea por nuestro desarrollo”, acotó Damiani.

Por mayores recursos a los intendentes

Ricardo Rabbione, en tanto, sostuvo que el objetivo primordial de estos convenios firmados por la UIBB y los municipios pasa por formalizar en los hechos un verdadero proyecto de Regionalización, “donde se dote de mayores recursos a los intendentes, quienes al cabo representan la primer ventanilla del mostrador con el vecino”.

Manifestó como muy relevante “entender a la Regionalización como una política de Estado”.

“Al no ser una provincia, no vamos a poder defendernos lo suficiente sino nos integramos”, profundizó.

“Debemos apuntar a una zona integrada en el plano real y no sólo en el discurso, aunque es de vital importancia que los jefes comunales y funcionarios de la zona incorporen la palabra ‘Regionalización’ en sus agendas”, indicó.

Ximena Funes, por su parte, recordó la problemática que deben enfrentar hoy muchos municipios de la zona: “afrontar cuestiones sociales, en salud y alimentarias, por lo que a partir de estos convenios donde la capacitación es una herramienta clave se intenta potenciar, por ejemplo, el ámbito de las Pymes, que son las que traccionan el consumo interno en todos los distritos”.

Finalmente, Martín Goslino sostuvo como vital la articulación del sector público con lo privado.

“Vemos una complementariedad manifiesta y necesaria. Existe un montón de problemas comunes en los municipios, como por ejemplo la falta de logística e infraestructura en sus sectores industriales planificados. Para todos ellos la UIBB pone a disposición su expertise, su Centro de Estudios Económicos y las diferentes áreas para ofrecer ayuda en comercio exterior, en capacitaciones y en todo lo que se pueda colaborar para que la Región sea parte de un nuevo tiempo”, señaló.