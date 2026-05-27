Robaron materiales de un depósito y fueron aprehendidos

Los elementos secuestrados por las feuerzas de seguridad

El personal del Comando de Patrullas de nuestra ciudad detuvo en la tarde de este martes a dos personas por llevarse material de un depósito de calle Colón al 2000.

Los uniformados advirtieron a los delincuentes en el momento del hecho y fueron capturados en calle Moreno al 1900. Estos fueron identificados como Alejandro Brizuela de 28 años de edad y Francisco Nahuel Consellón de 29.

Los elementos sustraídos por los delincuentes fueron seis rollos de material aislante para la construcción. Los protagonistas del delito fueron trasladados a la dependencia policial bajo los cargos de hurto, con la intervención de la UFIJ N°15 del Departamento Judicial Bahía Blanca.