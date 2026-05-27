Robaron materiales de un depósito y fueron aprehendidos
El hecho ocurrió en calle Colón al 2000 donde funciona un depósito con elementos para la construcción.
El personal del Comando de Patrullas de nuestra ciudad detuvo en la tarde de este martes a dos personas por llevarse material de un depósito de calle Colón al 2000.
Los uniformados advirtieron a los delincuentes en el momento del hecho y fueron capturados en calle Moreno al 1900. Estos fueron identificados como Alejandro Brizuela de 28 años de edad y Francisco Nahuel Consellón de 29.
Los elementos sustraídos por los delincuentes fueron seis rollos de material aislante para la construcción. Los protagonistas del delito fueron trasladados a la dependencia policial bajo los cargos de hurto, con la intervención de la UFIJ N°15 del Departamento Judicial Bahía Blanca.