9 de Julio, aunque se mudó, encontró rápido la dirección, mientras que Estudiantes ganó en su casa

Victoria Escudero atenaza la pelota que también pretende Juliana Brossard. Fotos: Emmanuel Briane-La Nueva.

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

9 de Julio quedó como único puntero de la Liga Bahiense de Básquetbol Oro, Femenino, "Viviana Albizu", al vencer cómodamente a Sportivo Bahiense, por 57 a 26, en uno de los partidos correspondientes a la octava fecha.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Este encuentro debió mudarse al Polideportivo Norte, a raíz de un desperfecto en el reloj del Néstor Damiani.

Luciana Mansilla se desprende del balón.

En el otro encuentro, Estudiantes, como local, volvió a ganarle a Villa Mitre, 68 a 56.

Tuvo libre Bahiense del Norte.

9 de Julio 57, Sportivo 26

9 de Julio no sintió el tener que mudar su localía al Polideportivo Norte -a raíz de un desperfecto en el reloj- y derrotó a Sportivo, 57 a 26.

Las albiazules fueron superiores de principio a fin, aún sin Delfina Álves da Florencia e Isabella Roldán, afectadas a la preselección nacional U18, e Ileana Corvalán, recuperándose de un esguince.

En el caso de las tricolores, fue indisimulable la ausencia -una vez más- de Paulina Lazar, lesionada.

Aprovechando la diferencia y considerando la doble competencia (están participando también de la Liga Provincial), el entrenador Julián Turcato repartió minutos entre sus dirigidas.

9 de Julio (57): E. Fernández (14), I. Larrasolo (13), A. Althabe (8), V. Martín, I. Sorzini (7), fi; M.V. Flores (4), A. Maurer (3), M. Bussetti (8), J. Azaroff, T. Nievas, O. Borsetti y C. Stempelet. DT: Julián Turcato.

Sportivo (26): l. Gherzi (8), R. Boccatonda (6), R. Hammerschmidt, J. Salvarezza, L. Uthurralt (8), fi; S. Fernetich (2), P. Fernández (2), A. De la Puente, N. Pérez y E. Islas. DT: Bruno Sagripandi.

Cuartos: 9 de Julio, 19-9; 29-14 y 46-29.

Árbitros: Mauro Guallan y Joaquín Binsou.

Cancha: Polideportivo Norte.

Estudiantes 68, Villa Mitre 56

Estudiantes derrotó a Villa Mitre, 68 a 56, a pesar de tener enfrente cinco jugadoras que bien conocen el Casanova, considerando que jugaron ahí hasta la temporada anterior: las hermanas Brossard, Larrosa, Tellez y Caputo.

Iniciando el ascenso aparece Isabella Basaul frente a Ailín Larrosa.

El primer tiempo el albo lo ganó 41 a 23, aunque ya sobre el final del segundo cuarto el tricolor empezó a descontar, para completar un parcial de 18-5 que le permitió entrar al último período 46-40 abajo.

De todos modos, nuevamete el local estableció diferencias y terminó prácticamente con la misma ventaja que sacó en el primer cuarto.

Victoria Escudero fue una de las principales goleadoras, con 17 puntos (3-3 en t3, 2-7 en t2 y 3-6 en t1), más 9 rebotes, 4 asistencias y 2 recuperos. El lunar fueron las 8 pérdidas.

Nda puede hacer Azul Carli ante Victoria Hollman.

Por su parte, Victoria Hollman también anotó 16 (1-5 en t3, 5-6 en t2 y 3-5 en t1). Mientras que Josefina Rodríguez bajó 12 rebotes y convirtió 9 puntos, y Luciana Mansilla tomó 9 recobres.

En el tricolor, Bernardita Marcocci metió 14 puntos y bajó 13 rebotes; Josefina Brossard sumó 14 rebotes y Azul Carli convirtió 20 unidades (9-12 en t1).

Estudiantes (68): J. Rodríguez (9), V. Escudero (16), V. Hollman (16), L. Hiebaum (11), I. Basaul (8), fi; L. Mansilla (3), K. Kovach (1), M. Iglesias (2), S. Trellini (2) e I. Luna. DT: Julián Manqueo.

Villa Mitre (56): B. Marcocci (14), A. Carli (20), Juliana Brossard (5), M. Tellez, Josefina Brossard (7), fi; A. Larrosa, M. Leal (4), M. Morresi (6), T. Giannecchini, M. Caputo y M.B. Veiga. DT: Giuliano Labrocca.

Cuartos: Estudiantes, 21-10; 41-23 y 46-40.

Árbitros: Fabricio Rey y Eric Larssen.

Cancha: Osvaldo Casanova (Estudiantes).

Posiciones

1º) 9 de Julio, 11 puntos (5-1)

1º) Estudiantes, 11 (4-3)

3º) Bahiense, 10 (4-2)

4º) Villa Mitre, 9 (3-3)

5º) Sportivo, 7 (0-7)