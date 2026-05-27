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9 de Julio, aunque se mudó, encontró rápido la dirección, mientras que Estudiantes ganó en su casa

Se disputó la octava fecha de la Liga Bahiense de Básquetbol Oro, Femenino.

Victoria Escudero atenaza la pelota que también pretende Juliana Brossard. Fotos: Emmanuel Briane-La Nueva.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

9 de Julio quedó como único puntero de la Liga Bahiense de Básquetbol Oro, Femenino, "Viviana Albizu", al vencer cómodamente a Sportivo Bahiense, por 57 a 26, en uno de los partidos correspondientes a la octava fecha.

Este encuentro debió mudarse al Polideportivo Norte, a raíz de un desperfecto en el reloj del Néstor Damiani.

Luciana Mansilla se desprende del balón.

En el otro encuentro, Estudiantes, como local, volvió a ganarle a Villa Mitre, 68 a 56.

Tuvo libre Bahiense del Norte.

9 de Julio 57, Sportivo 26

9 de Julio no sintió el tener que mudar su localía al Polideportivo Norte -a raíz de un desperfecto en el reloj- y derrotó a Sportivo, 57 a 26.

Las albiazules fueron superiores de principio a fin, aún sin Delfina Álves da Florencia e Isabella Roldán, afectadas a la preselección nacional U18, e Ileana Corvalán, recuperándose de un esguince.

En el caso de las tricolores, fue indisimulable la ausencia -una vez más- de Paulina Lazar, lesionada.

 Aprovechando la diferencia y considerando la doble competencia (están participando también de la Liga Provincial), el entrenador Julián Turcato repartió minutos entre sus dirigidas.

9 de Julio (57): E. Fernández (14), I. Larrasolo (13), A. Althabe (8), V. Martín, I. Sorzini (7), fi; M.V. Flores (4), A. Maurer (3), M. Bussetti (8), J. Azaroff, T. Nievas, O. Borsetti y C. Stempelet. DT: Julián Turcato.

Sportivo (26): l. Gherzi (8), R. Boccatonda (6), R. Hammerschmidt, J. Salvarezza, L. Uthurralt (8), fi; S. Fernetich (2), P. Fernández (2), A. De la Puente, N. Pérez y E. Islas. DT: Bruno Sagripandi.

Cuartos: 9 de Julio, 19-9; 29-14 y 46-29.

Árbitros: Mauro Guallan y Joaquín Binsou.

Cancha: Polideportivo Norte.

Estudiantes 68, Villa Mitre 56

Estudiantes derrotó a Villa Mitre, 68 a 56, a pesar de tener enfrente cinco jugadoras que bien conocen el Casanova, considerando que jugaron ahí hasta la temporada anterior: las hermanas Brossard, Larrosa, Tellez y Caputo.

Iniciando el ascenso aparece Isabella Basaul frente a Ailín Larrosa.

El primer tiempo el albo lo ganó 41 a 23, aunque ya sobre el final del segundo cuarto el tricolor empezó a descontar, para completar un parcial de 18-5 que le permitió entrar al último período 46-40 abajo.

De todos modos, nuevamete el local estableció diferencias y terminó prácticamente con la misma ventaja que sacó en el primer cuarto.

Victoria Escudero fue una de las principales goleadoras, con 17 puntos (3-3 en t3, 2-7 en t2 y 3-6 en t1), más 9 rebotes, 4 asistencias y 2 recuperos. El lunar fueron las 8 pérdidas.

Nda puede hacer Azul Carli ante Victoria Hollman.

Por su parte, Victoria Hollman también anotó 16 (1-5 en t3, 5-6 en t2 y 3-5 en t1). Mientras que Josefina Rodríguez bajó 12 rebotes y convirtió 9 puntos, y Luciana Mansilla tomó 9 recobres.

En el tricolor, Bernardita Marcocci metió 14 puntos y bajó 13 rebotes; Josefina Brossard sumó 14 rebotes y Azul Carli convirtió 20 unidades (9-12 en t1).

Estudiantes (68): J. Rodríguez (9), V. Escudero (16), V. Hollman (16), L. Hiebaum (11), I. Basaul (8),  fi; L. Mansilla (3), K. Kovach (1), M. Iglesias (2), S. Trellini (2) e I. Luna. DT: Julián Manqueo.

Villa Mitre (56): B. Marcocci (14), A. Carli (20), Juliana Brossard (5), M. Tellez, Josefina Brossard (7), fi; A. Larrosa, M. Leal (4), M. Morresi (6), T. Giannecchini, M. Caputo y M.B. Veiga. DT: Giuliano Labrocca.

Cuartos: Estudiantes, 21-10; 41-23 y 46-40.

Árbitros: Fabricio Rey y Eric Larssen.

Cancha: Osvaldo Casanova (Estudiantes).

Posiciones

1º) 9 de Julio, 11 puntos (5-1)

1º) Estudiantes, 11 (4-3)

3º) Bahiense, 10 (4-2)

4º) Villa Mitre, 9 (3-3)

5º) Sportivo, 7 (0-7)

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