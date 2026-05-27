Oklahoma frenó a Wembanyama y quedó a un triunfo de meterse en la final de la NBA

Shai Gilgeous-Alexander anotando dos de los 32 que completó. Foto: NBA.

Oklahoma reaccionó ante su gente y venció a los Spurs, 127 a 114, por lo tanto el último campeón se adelantó 3-2 en la final del Oeste y quedó a una victoria de meterse a jugar por el anillo, premio que ya consiguió New York Knicks.

El sexto de la serie irá el jueves, en San Antonio, también a las 21.30.

Hubo 32 puntos de Shai Gilgeous-Alexander, incluidos 16 de 17 en tiros libres.

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Fue el peor partido en la serie del francés Victor Wembanyama (20 puntos y 7 rebotes).

"Hicimos ajustes después del otro partido, aplicamos lo que aprendimos. De eso se trata una serie contra un gran equipo como este", dijo Gilgeous-Alexander sobre las claves del triunfo.

"Puede que yo haya tenido el peor comienzo de partido de mi carrera, pero el equipo se mantuvo firme", afirmó el canadiense, que tardó 10 minutos en anotar sus primeros puntos.

Isaiah Hartenstein, apoyado por el resto de la asfixiante defensa de Oklahoma, logró mantener alejado del aro al gigante Wembanyama.

Fuera de la pintura, Wemby firmó un nefasto porcentaje de 27% en tiros de campo (4-15), sin triples anotados en cinco intentos.