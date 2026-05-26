Sudamericana: San Lorenzo perdió ante el ignoto Recoleta y quedó eliminado

San Lorenzo perdió 1-0 ante Deportivo Recoleta, por la sexta fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana, y quedó eliminado del certamen internacional.

Allan Wlk, a los 37 minutos del primer tiempo, selló el resultado definitivo en el partido, aunque erró un penal al final del encuentro.

Desde el momento de la apertura del marcador, el Ciclón fue superior en el juego pero jamás pudo concretar de cara al arco rival.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Así, finalizó tercero en el grupo D, puesto al que llegó por una menor diferencia de gol (+1) en relación a Santos de Brasil (+2), al estar igualados en el criterio de desempate olímpico.

Contra todos los pronósticos, el verdugo del equipo dirigido por Gustavo Álvarez culminó la fase regular como puntero, con ocho puntos producto de una sola victoria y cinco empates.

Por consecuencia, clasificó de manera directa a los octavos de final.

El elenco de Neymar, por su lado, terminó segundo con los mismos puntos que San Lorenzo (7), pero con un gol más de diferencia por la goleada que le propinó a Deportivo Cuenca como local.