Susbielles, en contra de la concesión con peaje en la ruta 3 que propone el gobierno de Milei

El intendente de Federico Susbielles cuestionó la decisión del Gobierno nacional de avanzar con la concesión de la Ruta Nacional 3 y la instalación de una cabina de peaje antes del cruce hacia Monte Hermoso, al considerar que la medida "no es buena para la ciudad" y que no contempla las obras de infraestructura que necesita Bahía Blanca.

Las declaraciones del jefe comunal se producen luego de que se conocieran detalles del nuevo esquema de concesión vial para el tramo que une Cañuelas con Bahía Blanca, que prevé peajes y tareas de mantenimiento, aunque sin la construcción de una autovía en el sector. La iniciativa había sido defendida días atrás por autoridades nacionales y representantes del sector vial, quienes sostuvieron que el sistema "es más justo" porque traslada el costo a los usuarios de la ruta.

"Quiero expresar mi posición sobre la decisión de concesionar la Ruta 3 e instalar una cabina de peaje antes del cruce hacia Monte Hermoso, un lugar de altísimo tránsito durante el verano. Muchísimos bahienses eligen Monte Hermoso para veranear y nos parece un contrasentido que sean justamente ellos quienes deban financiar en mayor medida una concesión que no prevé obras de envergadura, no contempla la construcción de una autovía y tampoco implica mejoras en materia de seguridad", expresó Susbielles.

El intendente sostuvo además que el Municipio esperaba otro tipo de intervención sobre los accesos a la ciudad y el corredor vial.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

"Bahía Blanca invierte mucho, necesita acompañamiento, mejorar sus accesos. Nos hubiera encantado que se haya perfeccionado lo que veníamos pidiendo: que tanto el paso urbano, que es la intersección de Ruta 3 Norte como Ruta 3 Sur, el acceso al puerto, y también el camino hasta Monte Hermoso, puedan ser concesionados al Municipio y al Puerto, o bien buscar un mecanismo público-privado que mejore las obras", señaló.

En ese sentido, remarcó que tanto los vecinos de la ciudad como el transporte de cargas son quienes realizan el mayor aporte al mantenimiento del corredor. "Los bahienses y el transporte de carga que llega a Bahía Blanca somos quienes más aportamos al mantenimiento. Por eso, creemos que esos recursos deberían traducirse en obras de infraestructura que mejoren la calidad de vida y aporten mayor seguridad", afirmó.

En ese sentido, el mandatario reclamó trabajos de mayor magnitud. "Una rotonda en un lugar que, históricamente, ha generado muchas muertes, es necesaria. Ahora bien, con apenas algunos días de recaudación del peaje podría financiarse esa intervención y, con recursos generados anualmente, avanzar en la construcción de una autovía", concluyó.