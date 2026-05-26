Roland Garros: Burruchaga se quedó con el duelo de argentinos

El duelo de compatriotas argentinos en la primera ronda de Roland Garros 2026 terminó de la manera menos deseada. Esto, debido al retiro de Sebastián Báez (64° ATP) en el cuarto set del duelo ante Román Burruchaga (68°), que se quedó con el pase a la siguiente instancia por 2-6, 7-5, 6-2 y 2-0.

Nada hacía preveer que este podía ser el deselance del encuentro tras el furioso comienzo que tuvo Báez en el cotejo. Mandando de principio a fin, tomó las riendas del encuentro y no tuvo problemas para quedarse con la primera manga e ilusionarse con seguir en el torneo.

De esta manera, el pupilo der Sebastián Gutiérrez sumó su cuarto retiro en Grand Slam, tras haberlo hecho en el US Open 2022 y 2024, ante Carlos Alcaraz y Tallon Griekspoor, respectivamente y frente a Jack Draper en la pasada edición de Wimbledon.

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Por su parte, Burruchaga logró acceder por primera vez en su carrera a la segunda ronda de un torneo Major y espera allí por el ganador del compromiso entre Félix Auger-Aliassime (6°) y Daniel Altmaier (57°).

Triunfazo

Facundo Díaz Acosta sigue con un Roland Garros 2026 inolvidable. El argentino ahora venció a Zhang Zhizhen y está en segunda ronda.

Fue 6-1, 6-4 y 6-3 en una hora y 45 minutos, ante el chino (224°) que aprovechó su ranking protegido para estar en la cita.

Díaz Acosta (151°) ha tenido un desempeño sólido en la temporada 2026. Y lo trasladó a París, donde ya ganó cuatro partidos. Es que tras superar con éxito la clasificación, el hombre de La Lucila avanzó a la segunda ronda del Grand Slam parisino.

Ahora entrenado por Federico Delbonis, campeón de la Copa Davis en 2016, Facundo obtuvo su primer triunfo ATP desde Australia 2025. Además, sobre arcilla no ganaba por el circuito principal desde Kitzbuehel 2024.