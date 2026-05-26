Scaloni llevaría cinco juveniles a la gira previa del Mundial

El DT del seleccionado argentino Lionel Scaloni decidió convocar más de 30 jugadores para la gira previa al Mundial en la que Argentina chocará con Honduras e Islandia.

El entrenador, con miras al futuro, sumará alternativas que probablemente no sean parte de la lista de la Copa del Mundo definitiva, que será de 26 futbolistas.

Los tapados del entrenador serán Santiago Beltrán y Joaquín Freitas (River), Tomás Aranda (Boca), Simón Escobar (Vélez) e Ignacio Ovando (Rosario Central).

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Los jugadores del Millonario y el talentoso volante Xeneize tienen en común que debutaron en Primera este año y su adaptación fue muy rápida.

El juvenil canalla lo hizo en 2025 con Ariel Holan desde el banco y es uno de los mejores zagueros centrales juveniles que tiene la Liga Profesional.

El lateral izquierdo velezano tiene la particularidad de que jugó apenas un partido en la máxima categoría, pero ya despuntó a propios y extraños en el Mundial Sub 17.