Música, dibujos y humor: Kevin Johansen + Liniers en el Don Bosco
El espectáculo se presentará el Miércoles 8 de Julio a las 21 hs en el Teatro Don Bosco y las entradas están disponibles a través de TicketBahía.com
La música y el dibujo volverán a encontrarse en Bahía Blanca con la llegada de Kevin Johansen + Liniers, una de las propuestas artísticas más originales y queridas de la escena cultural argentina.
Después de recorrer escenarios de América Latina y Europa con gran reconocimiento del público, el dúo vuelve a salir de gira con un formato que ya se convirtió en un clásico: mientras Kevin Johansen interpreta sus canciones, Liniers interviene el show realizando dibujos e ilustraciones en tiempo real, generando una experiencia íntima, creativa y completamente distinta a un recital tradicional.
El espectáculo promete una noche que combinará canciones, humor, ilustraciones en vivo y mucha complicidad sobre el escenario.
Las entradas están a la venta en TicketBahia.com