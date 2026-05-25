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Música, dibujos y humor: Kevin Johansen + Liniers en el Don Bosco

El espectáculo se presentará el  Miércoles 8 de Julio a las 21 hs en el Teatro Don Bosco y las entradas están disponibles a través de TicketBahía.com

La música y el dibujo volverán a encontrarse en Bahía Blanca con la llegada de Kevin Johansen + Liniers, una de las propuestas artísticas más originales y queridas de la escena cultural argentina.

Después de recorrer escenarios de América Latina y Europa con gran reconocimiento del público, el dúo vuelve a salir de gira con un formato que ya se convirtió en un clásico: mientras Kevin Johansen interpreta sus canciones, Liniers interviene el show realizando dibujos e ilustraciones en tiempo real, generando una experiencia íntima, creativa y completamente distinta a un recital tradicional.

El espectáculo promete una noche que combinará canciones, humor, ilustraciones en vivo y mucha complicidad sobre el escenario.

Las entradas están a la venta en TicketBahia.com

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