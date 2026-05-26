Liga Sureña: Rampla Juniors le ganó al puntero Pampero y sueña con los playoffs

Rampla Juniors se anotó un triunfazo. El tricolor de Villa Iris venció como local a Pampero de Guatraché --puntero de la Zona B y dio un paso importante para soñar con la clasificación a los playoffs, tras jugarse la 9ª fecha de la Copa del Sur en la Liga Sureña.

Por su parte, Bernasconi --líder de la Zona A-- cortó la seguidilla de derrotas y empató en el clásico como visitante ante Sportivo y Cultural de General San Martín 1 a 1.

RESULTADOS

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Zona A

Huracán 2 (Adrián Senger y Lautaro Díaz)-Argentino D 2 (Miguel Rosón y Tomás Meringer).

Social Colonial 2 (Nicolás Chamorro y Juan Leguizamon), Gimnasia D 1 (Joaquín Salvi).

Unión de Campos 2 (Silvio Suzan --2--), Independiente JA 1 (Joaquín Davit).

Zona B

Rampla Juniors 2 (Ernesto San Martín --foto-- y Gonzalo de Prada), Pampero 0.

Villa Mengelle 0, Deportivo Alpachiri 1 (Franco Olmos).

Club Darregueira 1 (Nicolás Kirof --foto--), Union VI (Maximiliano Flores).

Interzonal

Sportivo y Cultural 1 (Matías Lenzina), Bernasconi 1 (Agustín Berthon).

Las tablas