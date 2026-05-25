La Conmebol sancionó a Boca por actos de racismo ante Cruzeiro en Brasil por la Libertadores

La Conmebol oficializó una sanción contundente contra Boca por los actos de racismo registrados durante el partido ante Cruzeiro en Brasil por la Copa Libertadores.

El club argentino recibió una multa de US$ 100.000 y deberá cumplir una serie de medidas disciplinarias y campañas de concientización en sus próximos compromisos internacionales.

La decisión fue comunicada por la Comisión Disciplinaria del organismo, que detalló que la sanción económica será descontada directamente de los ingresos que el Xeneize perciba por derechos televisivos o patrocinio.

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Según indica esta comisión, el club fue hallado responsable de infringir el artículo 15.2 del Código Disciplinario de la CONMEBOL, que sanciona expresamente los actos discriminatorios.

En este encuentro disputado en Belo Horizonte, un hincha del Xeneize terminó preso tras ser acusado de realizar gestos e insultos discriminatorios contra los simpatizantes brasileños en el Estadio Mineirão.

Según informaron fuentes policiales de Belo Horizonte, el hombre fue captado por las cámaras del estadio y denunciado por testigos mientras imitaba gestos de mono hacia la tribuna local.

Además de la multa, la Conmebol impuso una serie de acciones institucionales bajo el lema “El respeto es titular”. Boca deberá exhibir carteles con esa frase durante el protocolo inicial de los partidos, mostrar mensajes en la pantalla gigante del estadio desde dos horas antes del encuentro y hasta el final, y realizar publicaciones en sus redes sociales oficiales en los días previos a su próximo partido internacional.

Estas medidas buscan reforzar la política de tolerancia cero contra el racismo en las competencias organizadas por la Conmebol y marcar un precedente para el resto de los clubes del continente.

La resolución también incluyó otras penalizaciones económicas: US$ 5.000 por incumplimientos al Manual de Clubes de la Libertadores 2026 y US$ 3.000 por cuestiones administrativas contempladas en el Código Disciplinario. En total, son US$ 108.000, lo que se traduce al tipo de cambio oficial en $154.000.000 en moneda argentina.

Por otra parte, la Conmebol emitió una advertencia formal a Boca y dejó en claro que, en caso de reincidencia, las sanciones podrían ser aún más severas en futuras competencias continentales. (Fuente: TN).