La enigmática frase que dejó Passarella en su saludo por los 125 años de River

Daniel Alberto Passarella reapareció públicamente con un mensaje por el 125° aniversario de River y dejó una frase que generó repercusión entre los hinchas: “Dentro de poco van a entender muchas cosas”.

El ex defensor y ex presidente del club utilizó sus redes sociales para saludar al “Millonario” en una fecha especial, ya que este 25 de mayo también celebró su cumpleaños número 73.

“Es un día muy especial para mí. No solo por la Revolución, sino también por el aniversario de River Plate y mi cumpleaños número 73”, expresó Passarella en el video que publicó.

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Sin embargo, el tramo final de su mensaje fue el que más llamó la atención, ya que el “Kaiser” agradeció a quienes lo acompañaron y pidió que estén atentos porque, según anticipó, “dentro de poco” se entenderán “muchas cosas”.

La aparición pública de Passarella se dio en un contexto sensible para River, que viene de perder la final del Torneo Apertura ante Belgrano y atraviesa horas de fuerte impacto deportivo.

El ex capitán campeón del mundo con la Selección argentina es una figura histórica como futbolista del club, aunque su etapa dirigencial quedó marcada por el descenso de River en 2011, durante su presidencia.

Ahora, su frase abrió interrogantes sobre una posible explicación pública o algún anuncio vinculado a su historia reciente con la institución de Núñez.