Diego Torres promete una noche llena de clásicos y emoción

Uno de los grandes nombres de la música argentina volverá a presentarse este año. Diego Torres llegará a la ciudad en el marco de su esperado “Mi Norte & Mi Sur Tour”, una gira internacional con la que viene recorriendo escenarios de Latinoamérica y Europa y que marca una nueva etapa artística en su carrera.

Con más de tres décadas de trayectoria, Diego mantiene intacta una conexión muy fuerte con distintas generaciones gracias a canciones que atravesaron el tiempo y se transformaron en verdaderos himnos populares.

El “Mi Norte & Mi Sur Tour” combina los clásicos más reconocidos del artista con las canciones de su nuevo material discográfico, donde Diego explora nuevos sonidos y colaboraciones sin perder la esencia optimista y cercana que caracteriza su carrera.

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La presentación en Club Estudiantes promete una producción de gran escala, un recorrido por toda su carrera y un clima ideal para cantar de principio a fin junto a uno de los artistas más queridos del pop latino.

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