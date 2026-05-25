El STMBB conmemora el 3J con una jornada de reflexión, arte y memoria

A once años de aquella histórica movilización del 3 de junio de 2015 que marcó un antes y un después en la lucha contra la violencia de género en la Argentina, el Sindicato de Trabajadores Municipales de Bahía Blanca (STMBB) volverá a sumarse a la jornada de reflexión y visibilización con una actividad especial organizada por su actual secretaría de Género, que próximamente pasará a denominarse –modificación estatutaria mediante-- secretaría de Género e Igualdad.

La fecha remite inevitablemente al femicidio de Chiara Páez, la adolescente santafesina de 14 años asesinada por su novio mientras cursaba un embarazo. El crimen conmocionó al país y derivó en una movilización masiva bajo la consigna “Ni Una Menos”, realizada simultáneamente en más de 80 ciudades argentinas.

Desde entonces, el 3J se convirtió en una jornada emblemática para denunciar las violencias por motivos de género, exigir políticas públicas efectivas y sostener una agenda de derechos conquistados.

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En ese marco, el STMBB desarrollará el próximo lunes 1 de junio una jornada destinada a trabajadores y trabajadoras municipales, organizada íntegramente por la Secretaría de Género junto a otras áreas del gremio. La actividad incluirá una charla histórica a cargo de integrantes del Centro de Investigación en Estudios de Género y Política (CEIGEP) de la Universidad Nacional del Sur, una propuesta artística de arte postal junto a la artista plástica Olga Corrales y el descubrimiento de un banco rojo, símbolo internacional de la lucha contra los femicidios.

Pero detrás de la actividad puntual, queda claro que en el sindicato que lidera Miguel Agüero existe una decisión más profunda: consolidar una agenda permanente vinculada a género, diversidad, igualdad y derechos humanos dentro de la vida sindical.

Luz Guerrero, Paula Amado, Carolina Martínez, Lorena Malvar y Guillermina Videla.

La secretaria general adjunta del STMBB, Lorena Malvar, destacó que la actual gestión viene impulsando una recuperación activa de este espacio gremial.

“En marzo realizamos una actividad conmemorativa por los 50 años del golpe, denominada ‘Florecerán Pañuelos’, que fue propuesta por Abuelas de Plaza de Mayo y tuvo mucha aceptación y concurrencia, teniendo en cuenta que hacía bastante tiempo que el espacio de la Secretaría de Género no tenía una agenda sistemática”, explicó.

En ese sentido, sostuvo que la participación creciente demuestra que la temática atraviesa cada vez más la vida cotidiana de los trabajadores.

“Muchos compañeros y compañeras encontraron en esta Secretaría el espacio para poder convocarse, manifestarse y acercarse a la actividad sindical. Y eso es muy bueno, porque el género es una temática que está en agenda pública y es transversal a todos. Es un espacio que se abre y que está activo con una agenda de propuestas participativas y de integración”, señaló.

Malvar también cuestionó el retroceso institucional en materia de género a nivel nacional.

“Todo esto se da en el marco de un momento complejo por la manera en que el Estado nacional trata el tema. La mirada liberal hacia esta temática deja mucho que desear, con un discurso agresivo y un ministerio que desapareció de la noche a la mañana. Hoy el único ministerio que está funcionando es el de Provincia”, afirmó.

Uno de los puntos centrales que impulsa el gremio es la reforma estatutaria que permitirá renombrar el área como Secretaría de Género e Igualdad, un cambio que para el STMBB excede lo simbólico.

“Se consideró provechoso incorporar la palabra Igualdad, que por allí sintetiza un poco más todos estos conceptos que las secretarías del gremio intentan incorporar. Si los afiliados lo aprueban, pasará a llamarse Secretaría de Género e Igualdad”, explicó Malvar.

Y agregó: “No es solo un cambio de nombre. Refleja un cambio de paradigma, entendiendo también que la igualdad es transversal a todas las secretarías y al trabajo sindical en sí”.

La actual titular del área, Guillermina Videla, valoró especialmente el crecimiento interno del espacio y el acompañamiento de la conducción sindical.

“Para mí es un orgullo comandar una secretaría con tanta predisposición e iniciativa. Se conformó un hermoso grupo, que siempre está generando ideas y propuestas. Y en ese sentido tenemos correlato en la gestión de Miguel, que propicia que las actividades que van surgiendo se puedan llevar a cabo”, expresó.

Videla consideró además que sostener estos ámbitos resulta clave en un contexto donde muchos derechos vuelven a ponerse en discusión.

“Por eso es positivo sostener y consolidar los espacios de lucha ganados. Defender los derechos ganados, los territorios y el lenguaje”, sostuvo.

Uno de los aspectos que más destacan desde el gremio es la participación plural dentro de la secretaría, donde confluyen mujeres, hombres y diversidades.

“Lo positivo es que en la secretaría contamos con diversidad, porque participan hombres también, que muchas veces son reticentes a sumarse porque creen que es un espacio únicamente para mujeres. Y tiene que ser así, porque los problemas de género no son sólo de mujeres, sino que abarcan a todos”, indicó Videla.

La dirigente remarcó además que muchas problemáticas vinculadas a violencia o desigualdad impactan directamente en la vida laboral y sindical.

“Muchos problemas de género son por fuera del ámbito laboral y se evidencian o manifiestan en el trabajo. Y no se puede marginar o desatender a esa persona. En ese sentido, todos y todas saben que el sindicato tiene un espacio específico para contenerlos y ayudarlos”, afirmó.

Desde el equipo de trabajo de la secretaría también pusieron el foco en la importancia histórica y política del 3J.

Carolina Martínez recordó que el movimiento Ni Una Menos no surgió espontáneamente, sino como respuesta social frente a una violencia estructural.

“El 3J no es salido a la galera. Todo este movimiento se consolida a partir de un femicidio atroz y toma una relevancia enorme y sumamente necesaria”, expresó.

Además, repasó algunos hitos legislativos vinculados a derechos de género y diversidad conquistados en las últimas décadas, como la Ley de Protección Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, el Matrimonio Igualitario y la Ley de Identidad de Género.

Martínez también aportó una mirada personal sobre el rol de contención que encontró dentro del sindicato.

“Yo viví todos estos temas muy cerca, porque soy una mujer trans. Y siempre me gusta recalcar que en el sindicato siempre me sentí protegida y contenida. Por eso, para mí es un honor y un orgullo formar parte de esta secretaría y de este grupo de trabajo”, destacó.

Por su parte, Luz Guerrero remarcó el carácter colectivo y callejero que históricamente tuvo el movimiento Ni Una Menos.

“El 3J nace como una necesidad de visibilizar los femicidios y surgió por un clamor social, con la necesidad de tomar las calles como único espacio de lucha histórico y lugar donde se batallan, se reclaman y se logran derechos”, señaló.

Y agregó que hoy el sindicato busca ofrecer también un espacio de pertenencia para quienes participan de esas luchas.

“Muchas compañeras hemos ido a las marchas y nos hemos puesto detrás de otra bandera. Hoy, aquellas que se sientan identificadas tienen esta bandera de la Secretaría de Género e Igualdad del Sindicato de Trabajadores Municipales para marchar juntas y juntos ese día”, afirmó.

Finalmente, Paula Amado destacó el trabajo colectivo y militante que hace posible cada actividad organizada por el gremio.

“Una de las particularidades de esta jornada es que se hace íntegramente con gente del gremio, en lo que refiere a organización, desarrollo y logística. No es que se contrata o se subcontrata gente de afuera. Y en ese sentido debemos agradecer el apoyo a todos los afiliados que se suman a colaborar y a participar, como también el respaldo sindical que nos dan para este tipo de expresiones”, concluyó.

La jornada del lunes contará con cupos limitados para unas 60 personas y las inscripciones se realizarán mediante la nueva plataforma digital del STMBB, desarrollada con inteligencia artificial.

Desde el gremio remarcaron que la intención es continuar consolidando una agenda permanente de actividades vinculadas a género, igualdad, memoria y derechos humanos, entendiendo que la construcción sindical también implica generar espacios de escucha, reflexión y acompañamiento para las y los trabajadores municipales.